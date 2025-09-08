¿Cuántos prompts puedes usar en Gemini? Google revela la cifra exacta y los límites de cada plan

Hasta hace muy poco, si te preguntabas cuántas veces podías usar Gemini, la respuesta era un tanto confusa y vaga. Los términos como "acceso limitado" o "podemos establecer un límite" no daban mucha seguridad. Pero ahora, Google ha puesto fin a la incertidumbre y ha sido completamente transparente.

La compañía ha actualizado su página de ayuda para sus suscriptores de IA, revelando los límites de uso exactos para cada nivel de Gemini. Ahora, por fin, sabes a qué atenerte.

Los límites de uso de Gemini

Aquí te desglosamos cuántas interacciones puedes tener al día con Gemini, dependiendo de tu plan:

Cuenta gratuita: si usas la versión gratuita, tienes un límite de hasta cinco prompts al día con Gemini 2.5 Pro. Además, solo puedes generar hasta cien imágenes al día y crear un máximo de cinco informes de investigación profunda .

Plan AI Pro: si decides dar el salto a este plan, tu límite se eleva a 100 prompts al día .

Plan AI Ultra: para los usuarios más exigentes, el plan Ultra ofrece hasta 500 prompts al día. En cuanto a las imágenes, los planes Pro y Ultra te dan un límite de 1.000 imágenes al día.

El resto de particularidades y límites de cada nivel se pueden revisar en la página web de soporte técnico de Google Gemini.

Con este anuncio, Google no solo aclara las reglas del juego, sino que también establece las bases para lo que podemos esperar de su estrategia en el futuro. Ahora, si eres de los que agota su límite diario, sabes exactamente lo que tienes que hacer para seguir usando la herramienta.