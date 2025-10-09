Dexter resucita de nuevo: 'Dexter Resurrection' renovada por una segunda temporada

Tras un final, el de la serie original, un tanto reprochable, una vuelta en forma de Dexter: New Blood que tampoco nos cautivó como pensábamos (y deseábamos) y una precuela, Dexter: Pecado original que pese a no ir mal del todo ha acabado cancelada, llegamos a temernos lo peor con Dexter: Resurrection, la nueva secuela centrada en el mayor de los Morgan y que es muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.

Diferente, que no peor, y de hecho no debemos ser los únicos en opinar así porque Dexter: Resurrection ha sido oficialmente renovada por una segunda temporada en Paramount+, que aquí veremos, al igual que la primera temporada, gracias a SkyShowtime.

Anuncio de la temporada 2

Michael C. Hall, que vuelve a meterse en la piel del asesino en serie más querido (y temido) de la televisión, ha sido quien ha dado la buena nueva a través de un vídeo publicado en YouTube, en el que agradeció a los seguidores su apoyo y anunció que "Habrá más. La sala de guionistas se está formando ahora mismo, y pronto habrá novedades… la historia continúa".

La primera temporada de Dexter: Resurrection, estrenada en julio, reunió a 4,4 millones de espectadores solo en Estados Unidos en su primera semana y contó con un reparto estelar en el que figuran Uma Thurman, Jack Alcott, David Zayas, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar y Peter Dinklage.

Entre los secundarios y cameos de lujo se encuentran Eric Stonestreet, David Magidoff, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, David Dastmalchian e incluso John Lithgow retomando su icónico papel como el Asesino de la Trinidad.

Un regreso diferente pero familiar

Esta continuación directa de Dexter: New Blood retoma la relación entre Dexter y su hijo Harrison (Jack Alcott) y ha sido descrita como un regreso a las raíces de la serie, recuperando el suspense, la tensión y los giros que hicieron conocido al personaje.

En esta nueva etapa, Dexter se enfrenta a las consecuencias de sus actos pasados mientras intenta reconciliarse con su naturaleza oscura. La serie explora cómo Harrison lidia con el legado de su padre y la inevitable atracción por la violencia, mientras ambos se ven arrastrados a un nuevo y peligroso juego del gato y el ratón.