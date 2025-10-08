Alan Ritchson ('Reacher') también tiene un lado cómico como demuestra en su próxima película para Prime Video

Con esa constitución, es natural que asociemos el nombre de Alan Ritchson con las peleas, los golpes, las heridas, etc. Pero, al igual que hicieran otros héroes de acción antes que él, como Sylvester Stallone y sobre todo Arnold Schwarzenegger, la comedia también es un género que está dispuesto a cultivar.

El actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel de Jack Reacher en la exitosa serie de Prime Video, cambia completamente de registro en Juego de niños (Playdate), una comedia de acción que se estrenará el 12 de noviembre en Prime Video y que ha sido dirigida por Luke Greenfield (La chica de al lado, Mal ejemplo).

Modelos de padre distintos

La historia sigue a Brian (Kevin James), un contable desempleado que acepta quedar con un carismático padre que se queda en casa, Jeff (Alan Ritchson), para que sus hijos jueguen juntos. Lo que parecía una tarde apacible se convierte rápidamente en una pesadilla cuando ambos acaban perseguidos por un grupo de mercenarios.

Entre explosiones, huidas improvisadas y malentendidos, los dos padres se ven obligados a sobrevivir a una jornada que se les va completamente de las manos.

El reparto de Juego de niños se completa con nombres más que reconocibles: Sarah Chalke (Scrubs), Alan Tudyk (Superman), Isla Fisher (De boda en boda) y Stephen Root (Déjame salir). El guion, obra de Neil Goldman (Community, Padre de familia), apuesta por el contraste entre la torpeza de los protagonistas y la acción desbordante que los rodea.

Tranquilos, en 2026 volverá a dar guerra

Para los seguidores del Ritchson más serio y contundente, no habrá que esperar mucho. El actor protagonizará Motor City, el nuevo thriller de acción que llegará a los cines españoles en 2026. Dirigida por Potsy Ponciroli (Old Henry), la película está ambientada en el Detroit de los años 70 y presenta a Ritchson como John Miller, un mecánico que busca vengarse tras ser traicionado por un gánster local interpretado por Ben Foster.

Con apenas cuatro líneas de diálogo en todo el metraje y una banda sonora compuesta por Jack White, Motor City promete ser una experiencia intensa y diferente, donde la violencia, el estilo visual y la presencia de su protagonista serán los auténticos motores del relato.