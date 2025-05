Elon Musk cree que esto es lo más peligroso en lo que está metida la humanidad: "Es como invocar al demonio"

Cuando una personalidad con la cantidad de aciertos y de visiones anticipadas a su tiempo como la de Elon Musk hace una premonición, lo más sensato parece tomar nota de ella y tenerla presente, por lo que pueda pasar. Su amplitud de miras en campos complejos siempre da una perspectiva que en otros casos se puede escapar de forma nada conveniente.

Para el fundador de Tesla y SpaceX existe desde hace unos años una materia sobre la que el ser humano no debe perder su capacidad de análisis y de control y esa es la inteligencia artificial. Los riesgos para los seres humanos son evidentes a ojos del hombre más rico del mundo, que hace un llamamiento a la precaución.

La superinteligencia: amenaza y no herrramienta

Tan claro tenía Elon Musk este detalle que allá en 2017 lo reafirmó en una colaboración efectuada para el artículo que Richard A. Clarke y RP Eddy publicaron en el medio digital Geek Wire. En él, ambos expertos contaron con el testimonio de diferentes nombres con notoriedad en el mundo de la ciencia que respaldaron su idea previa: el temor ante lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial si no se estudia con los fines adecuados y se controla por parte de los gobiernos. Esta segunda idea es defendida ampliamente por expertos en la materia como Yoshua Bengio.

A la hora de ser cuestionado sobre el impacto que la inteligencia artificial podía tener en el mundo, Elon Musk lo tenía claro: “Crear inteligencia artificial es invocar al demonio y creo que es la mayor amenaza existencial para la humanidad”, apuntó sin rodeos y dejando clara su postura.

Sus palabras llaman más si cabe la atención al conocer el contexto del momento en que se las trasladó a Clarke y Eddy. Y es que en 2017 Elon Musk todavía estaba dentro de OpenAI. No podemos olvidar que el magnate tomó parte en la creación de la matriz tras la que se encuentra ChatGPT y que participo en ella de forma activa hasta el año 2018 e incluso recientemente se ha referido a ella tras su renuncia a convertirse en una empresa con fines lucrativos.

Por tanto, su conocimiento del desarrollo de la IA en aquella fase y el dibujo que podía esbozar por aquel entonces dan un peso mayor a las afirmaciones que trasladó. Además, las palabras de aviso de Elon Musk iban en consonancia con otras recopiladas en el mismo artículo como las de Eliezer Yudkowsky o las del prestigioso astrofísico y premio Nobel, Dr. Stephen Hawking, quien señalaba la imperiosa necesidad de tomar el camino correcto con la inteligencia artificial: “probablemente sea lo mejor o lo peor que le haya pasado a la humanidad, por lo que es fundamental acertar", apuntó el científico.

Elon Musk no dudó en señalar las precauciones que se debían tomar en todas las fases del desarrollo de la inteligencia artificial para que el ser humano no llegara a perder nunca el control sobre ella. Ocho años después, ese tipo de advertencias siguen vigentes y lo que no parecen llegar son esas medidas preventivas reclamadas por el hombre más rico del mundo.