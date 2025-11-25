Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo

En un mundo donde cada día es más común el anonimato en las redes sociales, se ha producido un hecho que ha destapado a gran cantidad de usuarios y ha generado un enorme revuelo en la plataforma X. Lo que podría parecer un hecho sin importancia ha causado gran polémica después de que se implementase una nueva función en la que ahora se muestra el país o la región de los usuarios. Esto ha provocado que muchos perfiles con discursos pro MAGA (Make America Great Again) resultasen estar ubicados muy lejos de los EE. UU.

Como ha señalado The New York Times, varios usuarios no tardaron en fijarse en que estas cuentas que expandían odio a favor de la derecha estadounidense pertenecían a lugares como Europa del Este, Nigeria, Bangladesh o la India, regiones a menudo vinculadas a estafas en línea.

Por ejemplo, una cuenta que paga por el servicio de verificación de la plataforma, llamada 'MAGA NATION', tiene su sede en "Europa del Este (no perteneciente a la UE)". La cuenta tiene menos de 400.000 seguidores y, como su nombre indica, promueve una agenda de extrema derecha. Según The Guardian, se descubrió que otra cuenta independiente llamada Dark Maga tuiteaba desde Tailandia, mientras que otra, llamada MAGA Scope, publica desde Nigeria.

"Parece que muchas cuentas MAGA tienen su sede en el extranjero y utilizan tecnología de IA para generar provocación sin esfuerzo", escribió el periodista Derek Guy. "Supongo que esto empeorará a medida que la IA mejore. Por ejemplo, vídeos falsos de minorías cometiendo delitos". España tampoco se ha quedado atrás, descubriéndose cuentas difusoras de odio, como por ejemplo una con miles de seguidores con el nombre 'Arriba España' y una foto de Franco, que resultó estar operada desde Colombia.

Una aplicación que premia los discursos de odio

Este incidente demuestra claramente en lo quese ha convertido X desde su adquisición por parte de Elon Musk en 2022: una plataforma que facilita la difusión de discursos de odio sin apenas control. Los expertos han observado un aumento masivo de estos mensajes, incluidos antisemitismo y racismo, en gran parte gracias a los fallidos esfuerzos de moderación.

La plataforma también tiene un historial de manipulación por parte de campañas de influencia extranjera. El año pasado, el Centro para la Resiliencia de la Información señaló que se estaban utilizando cuentas falsas de MAGA para influir en las elecciones presidenciales de 2024, reforzando la preocupación sobre la falta de control y transparencia.

Desde la supresión del verificado y su posterior reimplementación mediante pago, las cuentas pueden fácilmente hacerse pasar por legítimas ante los usuarios, dificultando distinguir entre perfiles reales y manipuladores. Musk también modificó el sistema para que las cuentas con mayor interacción reciban pagos monetarios, lo que ha incentivado la explotación de contenido (real o falsificado) con fines económicos.

Estos numerosos cambios no han logrado atraer nuevos usuarios, y una encuesta reciente del Pew Research Center sugiere que el uso de la plataforma se ha estancado desde que Musk asumió el control.