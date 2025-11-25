ChatGPT se transforma en tu asistente de compras personal con su nueva actualización

Con la más que inminente llegada del Black Friday y el poco tiempo que queda para las compras navideñas, OpenAI ha actualizado las funciones de compra de ChatGPT para que estas se puedan realizar de la manera más fácil y eficiente posible. Desde este lunes, la compañía ha implementado la investigación de compras, una nueva función diseñada para agilizar el proceso de comparación de productos.

Esta herramienta está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, incluso aquellos que empleen cuentas gratuitas, disponiendo de un uso ilimitado durante estas fechas de gran consumismo. Al iniciar sesión en OpenAI, se puede probar la nueva experiencia seleccionando “Investigación de compras” en el menú “+”.

ChatGPT también enviará automáticamente las indicaciones que considere más adecuadas para el nuevo modelo que OpenAI ha entrenado para responder preguntas relacionadas con el comercio. Por ejemplo, si escribe “encontrar la aspiradora de varilla inalámbrica más silenciosa para un apartamento pequeño”, ChatGPT sabrá qué hacer.

Mucho más que un simple comparador de artículos

Además de comparar los precios, esta nueva actualización permite buscar distintas ofertas, comprar regalos e incluso encontrar productos similares. Por ejemplo, puedes sacar una fotografía de una prenda y pedirle a ChatGPT que te busque una parecida por un precio determinado. La herramienta te hará distintas preguntas para acotar la búsqueda. Para los usuarios de ChatGPT Pulse, será todavía mejor, con la generación de tarjetas de compra basadas en conversaciones anteriores.

“Lo entrenamos para leer sitios web confiables, citar fuentes fiables y sintetizar información de diversas fuentes para generar una investigación de productos de alta calidad”, afirmó OpenAI. En la práctica, el asistente debería ser más preciso citando los detalles del producto en comparación con otros sistemas de la compañía. De todas formas, la empresa señala que la herramienta no es perfecta.

“La investigación de compras puede incurrir en errores en detalles del producto, como el precio y la disponibilidad, por lo que le recomendamos visitar el sitio web del vendedor para obtener la información más precisa”, afirmó la empresa. Además, OpenAI señala que la herramienta suele ser más eficaz en categorías como electrónica, belleza y electrodomésticos, donde el modelo puede comparar muchos detalles y especificaciones para generar respuestas completas.