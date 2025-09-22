Una estrella de la NBA olvidó la cuenta en la que invertió 100.000 dólares en Bitcoin en 2016, la sorpresa tras recuperarla ha sido masiva

Kevin Durant, una de las mayores estrellas de la NBA, recientemente ha recuperado una fortuna inesperada gracias a una inversión que tenía prácticamente olvidada. El alero de los Houston Rockets compró bitcoins por valor de 100.000 dólares en 2016, pero no había podido acceder a ellos durante años tras perder la contraseña de su cuenta en Coinbase.

Por suerte para él, tras 9 años desde la inversión, ha logrado recuperar la cuenta. De este modo, se ha reencontrado con un capital que daba prácticamente por perdido. Lo que en su día fueron unos 200.000 dólares invertidos en bitcoins se ha transformado, gracias a la revalorización de la criptomoneda, en más de 20 millones.

9 años después, una fortuna inesperada

La historia comenzó en 2016. Durante una cena de cumpleaños, Durant y su socio, Rich Kleiman, hablaron sobre la entonces emergente criptomoneda. Convencidos de que podía ser una oportunidad interesante, decidieron abrir una cuenta en Coinbase y comprar varios bitcoins, cuyo precio rondaba entonces los 600 dólares por unidad. En ese momento no era más que una apuesta por un activo volátil, muy lejos de la popularidad que alcanzaría años después.

El entusiasmo inicial se transformó en frustración cuando ambos olvidaron la contraseña de acceso. Durante casi una década, ni el jugador ni su socio pudieron entrar en la cuenta. Aunque el capital estaba allí, la inversión era inaccesible. Este tipo de situaciones son habituales en el mundo de las criptodivisas, donde el control absoluto de las claves de seguridad recae en el usuario y no en la plataforma.

La historia dio un giro inesperado este 2025, cuando finalmente consiguieron recuperar el acceso a Coinbase. El propio Brian Armstrong, director ejecutivo de la compañía, confirmó que el proceso se había completado con éxito y que la pérdida no se debió a un fallo del sistema, sino a un simple error de gestión de contraseñas.

NEW: NBA Superstar Kevin Durant says he first heard about Bitcoin in 2014 on YouTube, bought his first BTC in 2015 after joining the Warriors, then lost access to his Coinbase account.



Last night, Coinbase CEO Brian Armstrong said they’ve helped him recover it. pic.twitter.com/yrjt2H69Vf — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 19, 2025

La cifra exacta de bitcoins que Durant adquirió en 2016 no ha trascendido, pero los cálculos apuntan a que su valor actual supera los 20 millones de dólares. El bitcoin ha experimentado un crecimiento cercano al 18.000 % desde entonces, lo que explica la enorme revalorización de la inversión inicial.

Sin embargo, el MVP de la temporada 13/14 no ha sido ni será la única persona que "pierde" una inversión en bitcoin que se torna multimillonaria. El caso más famoso es el de James Howells, que ha nadado en basura durante 12 años para encontrar un disco duro en el que guardaba 742 millones de euros en Bitcoin, aunque sin lograrlo todavía.

Más allá de la anécdota, el caso ilustra dos realidades opuestas del mercado cripto. Por un lado, muestra el potencial de una inversión temprana en un activo que ha marcado un antes y un después en el sistema financiero. Por otro, recuerda el riesgo de depender únicamente de una contraseña o clave privada, ya que perderla equivale a quedarse sin acceso al capital