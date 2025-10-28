Fecha de estreno de la segunda temporada del live action de 'One Piece' en Netflix y nuevas imágenes

Sabíamos que iba a ser el próximo año 2026 (de este ya no queda demasiado que digamos) y también que Netflix tiene tanta confianza en su adaptación del manganime de Eiichirō Oda que ya había renovado el live action por una tercera temporada; ahora al fin conocemos la fecha exacta en la que nos volveremos a subir al Going Merry.

Estrenada inicialmente en agosto de 2023, One Piece sorprendió tanto a crítica como a público al convertirse en una de las adaptaciones de acción real más exitosas de la plataforma. Con Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji, la serie consiguió trasladar con fidelidad el espíritu aventurero y optimista del manga.

Fecha de estreno de la segunda temporada de 'One Piece'

Ahora, Netflix ha confirmado que la esperada continuación se estrenará el 10 de marzo de 2026, bajo el título One Piece: Into the Grand Line. Como su nombre indica, esta nueva tanda de episodios llevará a los piratas del Sombrero de Paja a adentrarse en la legendaria franja del mar conocida como Grand Line, donde les esperan algunos de los desafíos más memorables del manga original.

Tiempos duros para los piratas Netflix

Entre los nuevos escenarios se encuentran Loguetown, donde fue ejecutado el Rey de los Piratas Gold Roger (interpretado por Michael Dorman), la peligrosa Reverse Mountain, la isla pirata de Whiskey Peak, la prehistórica Little Garden y la helada Isla de Drum, célebre por sus doctores y por su castillo en la cima de una montaña nevada.

Promete ser más y mejor

El showrunner y productor ejecutivo Joe Tracz ha descrito el Reino de Drum como "nuestra versión invernal de Invernalia en Juego de tronos", y ha revelado que el rodaje, realizado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), requirió toneladas de nieve artificial para recrear el gélido paisaje: "Engañaba al cerebro; hacía calor, pero parecía invierno", explicó.

Los peligros del Reino de Drum Netflix

Según la sinopsis oficial, esta temporada traerá "enemigos más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha". Además, promete ampliar la escala de todo lo visto en la primera: "Vamos a ver gigantes, dinosaurios y hasta acabaremos dentro de una ballena. Nuestra consigna para la temporada 2 ha sido 'escálalo todo'", avanzó Tracz.