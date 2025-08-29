Filtradas las nuevas correas que se podrán acoplar a las fundas de los iPhone 17

Apple anunció la fecha del evento en el que, presumiblemente, veremos la nueva serie iPhone 17, de la cual ya conocemos prácticamente todo. Y no solo sus especificaciones, diseño o colores, sino también todos sus accesorios, como las nuevas fundas TechWoven, que llegarían para reemplazar las FineWoven o las Liquid Silicone.

Tanto las fundas TechWoven como las Liquid Silicone tendrán una particularidad en común: orificios en la parte inferior para acoplar una nueva correa conocida como Crossbody Strap. Una filtración reciente muestra cómo serían y cómo funcionarían, posiblemente mediante un sistema magnético que facilitaría su uso.

Las correas Crossbody Strap al descubierto

La Crossbody Strap de Apple tendría un curioso diseño magnético. Según la filtración, contaría con un “núcleo metálico flexible” que la haría magnética a lo largo de toda su superficie. En los extremos, unos “anillos polarizados en sentido opuesto a la correa” cerrarían el sistema. Gracias a este planteamiento, se eliminaría la necesidad de usar ganchos o hebillas convencionales.

Las Crossbody Strap estarían fabricadas en un material de nailon trenzado, muy similar al de las correas Sport Loop del Apple Watch. Además, Apple podría lanzar también una variante en silicona, ampliando así las opciones disponibles para los usuarios. La filtración no lo menciona, pero es lógico pensar que dichas correas se venderán como un accesorio independiente, por lo que no vendrían con las fundas.

La producción de la Crossbody Strap ya habría comenzado de cara a su disponibilidad inmediata junto a la llegada de la familia iPhone 17. Aunque está pensada principalmente para las fundas de estos nuevos modelos, la correa también podría ser compatible con los AirPods Pro 3, que también podrían llegar el mes que viene con un estuche más pequeño y controles táctiles en sustitución del botón trasero.

Se dice también que la razón de lanzar estas nuevas correas es para que los usuarios tengan la sensación de estar usando una cámara al tomar fotografías con su iPhone. Majin Bu tiene un historial bastante bueno en lo que a accesorios se refiere, por lo que podríamos estar ante las nuevas correas que podrán aclocarse a las fundas de los iPhone 17.