Ni 'Fleabag' ni 'The Marvelous Mrs. Maisel', esta es la comedia ácida que te robará el corazón en streaming

Si buscas algo que te haga reír, con esta serie lo tienes más que garantizado, pero es que además te llevarás de regalo una colleja emocional sin previo aviso (eso ya te lo advertimos nosotros). Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, que venían de trabajar en títulos como Broad City o The Good Place, nos dejaron hace cuatro años esta comedia afilada, con diálogos que no dan puntada sin hilo y que acaba tocando temas bastante más profundos de lo que parece a primera vista.

Desde su estreno, la serie ha sido un fenómeno entre crítica y público, y solo tenemos que consultar las principales plataformas de reseñas del sector audiovisual para comprobarlo. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene una puntuación perfecta: 99% de valoraciones positivas de la crítica, y si la ves, no te costará entender por qué. El motor de todo esto esJean Smart, que está enorme como Deborah Vance, un papel que le ha servido para ganar 2 Globos de Oro y 3 Emmys, entre otros premios.

Una diva del humor en decadencia y una guionista cancelada que empiezan mal pie... y ya es cosa tuya descubrir cómo acaban

Deborah Vance (Jean Smart) lo tenía todo para ser la reina del stand-up: fama, éxito, una residencia en Las Vegas y un público fiel. Pero los tiempos cambian, y su humor ya no es el que era. Cuando los promotores del casino le comunican que quieren rejuvenecer el cartel, entra en escena Ava Daniels (Hannah Einbinder), una guionista millennial que fue cancelada en redes tras un tuit desafortunado, y que necesita el trabajo desesperadamente. Aunque no tienen nada en común -ni en edad, ni en estilo de vida, ni mucho menos en sentido del humor- ambasaceptar colaborar porque no les queda otra: una necesita contenido fresco para seguir actuando, y la otra, una segunda oportunidad en la industria.

El vínculo entre Deborah y Ava comienza como una relación laboral forzada, repleta de roces, ironías y choques de ego, pero con el tiempo se va convirtiendo en algo más complicado, más íntimo y también más real. A base de reproches, confesiones inesperadas, giras surrealistas y monólogos que duelen, ambas se obligan a enfrentarse a sus propios miedos, egos y heridas abiertas. Esta serie explora con inteligencia y humor la obsesión por mantenerse en la cima en una industria despiadada, pero también se atreve a hablar del desgaste, del miedo a quedarse atrás y de lo difícil que es trabajar (y conectar) con alguien tan distinto a ti.

'Hacks' es una de las grandes estrellas del catálogo de Max, su distribuidora oficial, donde encontrarás las 4 temporadas y 37 capítulos que tiene, con una duración aproximada de 20-35 minutos cada uno. No obstante, si no tienes acceso a la plataforma de HBO, te interesará saber que puedes ver sus 2 primeras temporadas en SkyShowtime, aunque te tirarás de los pelos al no poder continuar.