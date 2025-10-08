Google activa el Modo IA en España: así funciona la nueva búsqueda con Inteligencia Artificial

Era cuestión de tiempo que la Inteligencia Artificial (IA) aterrizara en el buscador de Google y ese día ha llegado porque la compañía de Mountain View ha confirmado, a través de su blog oficial, que el nuevo Modo IA de su buscador ya está disponible en España.

El nuevo modo IA es, sin lugar a dudas, una de la grandes mejoras del buscador de la gran G en toda su historia, ya que integra la IA para ofrecernos respuestas conversacionales y multimodales impulsadas por Gemini 2.5, las cuales van a cambiar la forma en la que interactuamos con la información online.

Así funciona el Modo IA del buscador de Google

El nuevo Modo IA del buscador de Google se muestra como una pestaña más en los resultados de búsqueda junto a otras ya presentes anteriormente como "imágenes" o "noticias".

Obviamente, la experiencia de búsqueda con el nuevo Modo IA es totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados, ya que al pulsar sobre dicha pestaña, vas a poder obtener respuestas generadas por IA en formato de texto o con imágenes e incluso comparaciones de datos, en lugar del habitual listado de enlaces.

Las funciones más destacadas del nuevo Modo IA del buscador de Google son las siguientes:

Respuestas multimodales: esta funcionalidad te permite preguntar usando voz, texto o imágenes, recibir respuestas adaptadas y es ideal para consultas más complejas

Interacción conversacional: gracias a esta herramienta es posible profundizar en los resultados o preguntas de seguimiento, manteniendo un hilo conversacional con la IA

Consultas largas y matizadas: este nuevo modo IA te permite realizar preguntas dos o tres veces más extensas que con la búsqueda tradicional. Esta función es perfecta para explorar temas complejos como comparativas, planificación de viajes o recomendaciones locales

Personalización inteligente: El Modo IA del buscador incluye información relevante de aplicaciones de Google y te da la opción de retomar hilos de conversación previos gracias a su práctica función de historial

El nuevo Modo IA del buscador de Google ya se puede usar en España

Google ha anunciado que el nuevo Modo IA ya ha comenzado a desplegarse en España y es compatible con un total de 36 idiomas diferentes, incluido el español.

Esta nueva pestaña aparecerá gradualmente tanto en la web como en las apps móviles, aunque el buscador clásico seguirá siendo el modo predeterminado de búsqueda, al menos de momento.

Si quieres probar el nuevo modo IA del buscador de Google tan solo debes acceder a google.com/ai y hacerle una consulta mediante texto, voz o imagen.