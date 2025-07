"Ok Google, enciende las luces" lleva días sin funcionar para algunos usuarios

La automatización de tareas domésticas es uno de los mejores aspectos que han traído los asistentes de voz. Poder crear rutinas que faciliten cuestiones como encender el televisor, poner en marcha el robot aspirador, subir y bajar persianas o encender y apagar luces es algo a lo que se le da su importancia cuando se empieza a utilizar.

Del mismo modo, cuando uno de esos comandos falla es normal que entren las dudas: ¿Se habrá desconfigurado algo? ¿Se ha ido de nuevo la luz? ¿Se ha caído el servicio? Y en esa situación se están encontrando en las últimas fechas los usuarios del asistente de voz de Google con una de las tareas más utilizadas, precisamente la que ayuda a manejar las luces de cualquier estancia simplemente con una orden de voz, si bien no es la única incidencia en los últimos tiempos en dicho servicio.

"Apagón" del comando por voz para gestionar luces

Y es que existe un nutrido grupo de usuarios que está reportando fallos a la hora de interactuar por voz con sus dispositivos inteligentes Google Nest de cara al control de las luces incluidas en los comandos del sistema de la firma. Tal como recoge el medio especializado Android Authority son numerosos los reportes en redes sociales y en foros especializados de usuarios que no pueden controlar luces o grupos de luces con el comando "Ok Google", lo que confirma que no se trata de un mero error puntual sino de un fallo del servicio Google Home y sus variantes a través de Assistant o Gemini.

El comando utilizado para apagar las luces no está afectando a todos los usuarios por igual. Tal como se puede comprobar en un barrido por foros como Reddit, existen usuarios que alegan problemas a la hora de controlar grupos de luces, pero sí gestionarlas de manera individual y que el comando responda.

Por el contrario, hay quienes señalan que a la hora de gestionar las luces de una estancia determinada la ordena afecta a todas las de la casa, aunque también hay quienes apuntan a que alguna de las luces de un grupo creado como conjunto ha comenzado a hacerlo de forma individual a través del comando de voz.

Y es que el problema no afecta en caso de llevar a cabo el control de las luces a través de la aplicación Google Home, puesto que al gestionar desde ella los puntos de luz y los grupos éstos sí operan del modo en que están configurados, con lo que el error procede únicamente de la vía del comando por voz del asistente de Google, en cuyos foros también se recoge la incidencia por parte de los usuarios.

La propia compañía de Mountain View ha reconocido la incidencia y ha querido responder en los hilos de su comunidad, apuntando al trabajo que se está llevando a cabo para subsanar el problema:

“Hola a todos. Sabemos que hay un problema con el uso de comandos de voz para controlar algunas luces. Compartiremos una actualización lo antes posible. Gracias por su paciencia”.

Reconocer el fallo es el primer paso, pero la comunidad de usuarios del asistente de voz de Google lleva tiempo reportando incidencias en diferentes aspectos, algo que la propia compañía estadounidense conoce y se ha comprometido a tratar de atajar antes del otoño.