Google Fotos te hará deslizar "a lo Tinder" para que escojas qué fotos salvar

Google quiere que ordenar la galería sea tan fácil como deslizar en una app de citas. Por ello está probando una nueva herramienta en Google Fotos que te permitirá decidir qué imágenes conservar y cuáles eliminar con un simple gesto que imita el clásico movimiento de Tinder.

La idea es ofrecer una forma más rápida y entretenida de liberar espacio en la nube, un problema cada vez más común entre los usuarios que tienen sus fotos y vídeos sincronizados con Google Drive. La función aún no está disponible de forma general, pero los primeros indicios muestran que se encuentra en fase avanzada de pruebas.

Una forma más ágil de limpiar tu galería

La característica aparece dentro de los grupos de fotos organizados por días o meses. Al pulsar el icono de limpieza, con forma de escoba, se activa una interfaz en formato de tarjetas apiladas que ocupa la pantalla. Cada tarjeta corresponde a una imagen o vídeo, y el usuario solo tiene que deslizar hacia la derecha para mantenerlo o hacia la izquierda para borrarlo.

Así funcionará la herramienta Android Authority

Este sistema no se limita únicamente al gesto. Para quienes prefieran un control más tradicional, también existen botones en pantalla con las opciones “Keep” (mantener) y “Delete” (eliminar). Sin embargo, no está claro si Google mantendrá estos accesos directos en la versión final o si apostará únicamente por la mecánica del deslizamiento.

El diseño recuerda al funcionamiento de Tinder, aunque en este caso no se trata de buscar pareja, sino de filtrar qué recuerdos digitales merecen quedarse en la biblioteca personal. La interfaz muestra además un contador con el número de elementos revisados, lo que facilita saber cuánto queda para terminar la limpieza de un lote.

La novedad se ha detectado en la versión 7.42.0.797402755 de Google Fotos para Android, a través de un análisis del archivo APK efectuado por Android Authority, quienes han reportado el hallazgo. Esto indica que la función está presente en el código de la aplicación, aunque todavía no se ha activado de forma oficial para todos los usuarios. De momento, solo algunos testers han podido experimentar con ella mediante ajustes internos.

La estrategia responde a una necesidad clara. Muchos usuarios almacenan miles de fotos, incluyendo duplicados, capturas accidentales o imágenes borrosas que ocupan espacio innecesario. Hasta ahora, revisarlas requería tiempo y paciencia, pero con este nuevo enfoque se busca agilizar el proceso y darle un aire más interactivo, como si se tratara de un juego.

No es la primera vez que Google Fotos incorpora mecanismos para liberar espacio, ya que la aplicación ya cuenta con herramientas automáticas que sugieren eliminar capturas repetidas o archivos de gran tamaño. No obstante, la nueva propuesta pone al usuario en el centro de la decisión, dándole el control con un gesto simple y directo.

Aunque se desconoce la fecha en la que la función llegará a todo el mundo, pero el hecho de que ya esté en pruebas internas apunta a un lanzamiento relativamente cercano. Si se confirma, podría convertirse en una de las maneras más prácticas de mantener organizada la galería sin esfuerzo y sin perder demasiado tiempo en tareas de limpieza