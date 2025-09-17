¿No te gusta el diseño Liquid Glass de iOS 26? Así puedes desactivarlo en tu iPhone

Siempre que Apple lanza una nueva versión de iOS, la conversación en internet siempre gira en torno a lo mismo: los cambios en el diseño. Y con la llegada de iOS 26, la nueva estética Liquid Glass no ha sido una excepción. La red está dividida entre quienes aman su aspecto y quienes lo ven demasiado complejo o recargado. Si eres de los que prefiere un diseño más simple y limpio, estás de enhorabuena.

Y es que Apple, consciente de que no todo el mundo está conforme con los cambios que introduce la nueva versión, ha incluido una opción para que puedas desactivar los efectos más llamativos y hacer que iOS 26 se parezca un poco más a iOS 18.

Cómo reducir la intensidad de Liquid Glass en iOS 26

Desafortunadamente, no puedes desactivar por completo el diseño Liquid Glass de iOS 26, pero sí puedes reducirlo de forma significativa. Para ello, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Ve a la sección Accesibilidad. Selecciona la opción Pantalla y tamaño del texto. Activa el interruptor Reducir transparencia.

Antes y después de activar la reducción de transparencia 9to5Mac

El interruptor "Reducir transparencia" desactiva los elementos más "líquidos" del diseño Liquid Glass, lo que mejora el contraste en todo el sistema y, en muchos casos, hace que el texto sea más legible. Los cambios no eliminan por completo el nuevo diseño, pero sí hacen que la interfaz se parezca mucho más a la de iOS 18.

Así que si eres de los que prefiere un diseño más simple, ya sabes que puedes quitar los elementos más molestos y disfrutar de la nueva versión de iOS sin tener que acostumbrarte a una interfaz que no te gusta.