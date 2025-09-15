El lanzamiento de iOS 26 es inminente: 5 nuevos trucos que llegan a tu iPhone

Apple está a punto de efectuar el lanzamiento oficial de la versión final de iOS 26. Actualmente, la última versión beta disponible es iOS 26 RC (Release Candidate) y ya es una iteración lo suficientemente estable como para proceder con el lanzamiento de iOS 26 para todos los usuarios.

La actualización de software de iOS 26 hará su estelar entrada en escena esta misma tarde, alrededor de las 19:00h (horario peninsular) como suele ser habitual en las oficinas del Apple Park. Y lo hará con una amplia variedad de novedades que te invitamos a conocer a continuación para que te vayas adaptando al renovado sistema operativo para iPhone.

5 grandes novedades de iOS 26 para tu iPhone

Apple ha presentado muy recientemente su nueva línea de teléfonos móviles iPhone 17 y un revolucionario iPhone Air con un diseño ultrafino muy vistoso. Pero los smartphones de la firma californiana llegan de la mano de otra gran sorpresa para los usuarios del ecosistema de Apple: el lanzamiento oficial de iOS 26, una de las actualizaciones de software más históricas del iPhone.

Estas son algunas de las novedades más interesantes de iOS 26 que te recomendamos probar en cuanto instales la nueva versión del sistema operativo en tu iPhone. Recuerda que, antes de hacerlo, puedes preparar tu iPhone para la instalación de iOS 26 liberando espacio de almacenamiento, realizando una copia de seguridad del sistema y adaptando una configuración de ajustes más adecuada para tu terminal.

Nuevo diseño: Apple ha rediseñado por completo la interfaz de usuario de su sistema operativo con nuevos efectos de cristal, animaciones, transiciones, menús translúcidos y otros elementos. Aunque parece que sea una simple mejora visual, también incorpora numerosas mejoras técnicas y una gran reestructuración de cada elemento. Tendrás que acostumbrarte poco a poco, por ejemplo, la barra de direcciones URL de Safari está fija en el área inferior, así como la búsqueda en la App Store.

Trucos para la batería: La firma de Cupertino ha introducido una serie de nuevas prestaciones para la batería en iOS 26 como un modo de consumo adaptativo menos agresivo que el modo de bajo consumo habitual, que se habilita desde Ajustes > Batería; cálculo automático de cuánto tiempo falta para que la batería del iPhone complete su carga y notificaciones de batería con un botón interactivo para activar el ahorro de batería.

Personalización en la pantalla de bloqueo: Esta es una de las novedades más interesantes de iOS 26 porque da mucho juego y porque va a ser algo que tengas muy presente cada vez que mires la pantalla de tu iPhone. A partir de ahora la hora de la pantalla de bloqueo se ocultará levemente —y de una forma muy artística, cabe añadir— sobre los elementos del fondo de pantalla que hayas seleccionado, aplicando un efecto de profundidad muy vistoso.

Pantalla de bloqueo de iOS 26 Apple

Crear imágenes de inteligencia artificial con ChatGPT: Si bien es cierto que ChatGPT está disponible en la App Store desde hace meses, ahora su integración en el ecosistema de productos de software de Apple es mucho mayor. Con la llegada de iOS 26 al iPhone de manera oficial, podrás crear imágenes de inteligencia artificial con ChatGPT directamente desde la aplicación Image Playground de Apple. La función también está disponible en Genmoji, dentro del panel del teclado virtual de iOS 26 en cualquier aplicación de mensajería —incluida WhatsApp— y en las apps de redes sociales. ¿La buena noticia de todo esto? No hay límites y es gratis.

Filtros de llamadas de números desconocidos: ¿Estas harto de las llamadas de teleoperadores con spam y estafas? Entonces te gustará esta novedad de iOS 26. Los filtros de llamadas redirigen las llamadas de números desconocidos hacia un asistente de inteligencia artificial que se encargará de recoger toda la información de la llamada. Las llamadas no aparecerán en la pantalla ni sonarán en tu teléfono, pero aparecerán en la Dynamic Island del iPhone. Podrás escuchar la llamada desde la aplicación Teléfono, en el buzón de voz.

Otro de los trucos más interesantes con el que nos da la bienvenida iOS 26 reside en el soporte para la escritura en formato markdown desde la aplicación Notas y la posibilidad de cambiar los fondos de chat de la aplicación Mensajes. Adicionalmente, cuando instales iOS 26 también podrás crear escenas espaciales de tus fotos favoritas con un efecto en tres dimensiones muy divertido a través de un pequeño botón con forma hexagonal en todas las imágenes compatibles dentro de la app Fotos.

¿Qué modelos de iPhone pueden instalar iOS 26?

Apple compartió la lista oficial de modelos de iPhone con soporte para iOS 26 hace unos meses, a continuación te indicamos todas las versiones del iPhone compatibles con iOS 26: