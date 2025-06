Hwang Dong-hyuk, creador de 'El juego del calamar', da los motivos por los que no debemos esperar un final feliz

Todo tiene su final, y El juego del calamar, aunque pensada inicialmente como una miniserie de una única temporada también. Ser la serie más vista de Netflix de todos los tiempos es lo que tiene, que se alarga la cosa y empiezan a lanzarse productos destinados al consumo indiscriminadamente, aunque tu intención inicial sea la de mandar un mensaje anticapitalista.

Sea como fuere, la tercera temporada de esta serie surcoreana está casi aquí, pues se estrena este viernes 27 de junio en todo el mundo, con unos nuevos episodios que pondrán fin a las aventuras de Seong Gi-hun; y su creador, Hwang Dong-hyuk, así como el propio Lee Jung-jae, actor que interpreta al protagonista de esta historia, han querido dejar clara su postura respecto a estas y otras cuestiones.

¿Final feliz?

En una entrevista con The Guardian, Hwang ha anticipado que no hay que esperar un cierre complaciente. "El tono va a ser más oscuro y sombrío", comenta, y explica que su visión del mundo actual es cada vez más pesimista: "Tiene menos esperanza. Quería explorar preguntas como: '¿Cuál es el último recurso de la humanidad? ¿Tenemos voluntad de dejar algo mejor a las futuras generaciones?'".

Sobre el tipo de desenlace que veremos, es rotundo: "A la gente le gustan los finales felices. A mí también. Pero algunas historias, por su naturaleza, no pueden tener uno. Si intentas forzarlo, la esencia se ve comprometida. Si una historia actúa como espejo de la realidad, no siempre puede terminar bien. El juego del calamarno es una excepción".

Por su parte, Lee Jung-jae ha evitado desvelar nada, aunque admite que el final le sorprendió incluso a él: "Estoy seguro de que muchos fans no se lo verán venir. Va a dar mucho que hablar. Estoy deseando escuchar las reacciones".

Capitalismo, contradicciones y marketing

Desde su primera temporada, El juego del calamar se ha caracterizado por su mensaje anticapitalista, denunciando la deshumanización, la desigualdad y la violencia estructural del sistema. Un discurso que continúa en esta tercera entrega, en la que según Lee se ha priorizado que el mensaje se mantenga por encima de cualquier expectativa de entretenimiento.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que una serie con ese enfoque se haya asociado comercialmente con empresas como McDonald's o Uber. Hwang no rehúye el tema: "Para mí y para Netflix, desde el principio se trataba de crear un producto comercial. Sería exagerado criticar que se quiera obtener beneficio de algo que critica el sistema capitalista".

Admite que en ocasiones ha tenido "ciertos sentimientos" al respecto, aunque evita concretar: "No creo que me corresponda expresar públicamente cuáles son. Solo si llegara a considerar que se está dañando el espíritu de la serie me posicionaría. Pero no tengo base legal para decirle a Netflix lo que puede o no puede hacer".