Instagram se actualiza para que puedas dar tu ubicación fácilmente, pero a la gente no le está gustando

Que una red social decida apostar por una nueva función para su aplicación no siempre es bien recibido por la comunidad. En un mundo en el que parece que se exigen novedades, también hay que pensar en el equilibrio a mantener con una cuestión que cada vez preocupa más a los usuarios: la privacidad.

Instagram, la red social para compartir fotos, vídeos e interactuar con las publicaciones ajenas propiedad de Meta lanzó hace apenas una semana la función Mapa, con la idea de que el usuario pudiera mostrar su ubicación en tiempo real a sus seguidores y a quienes sigue y viceversa.

La función llegó desactivada por defecto, pese a las dudas iniciales y su configuración y personalización es máxima. Sin embargo, Instagram se ha visto obligada a lanzar una nueva actualización para esta nueva función con el inicio de semana dadas las inquietudes de los usuarios. Ahora, es más fácil saber si se está compartiendo la ubicación o no.

Dudas de los usuarios con Mapa de Instagram

Y es que en las primeras horas de vida de la función Mapa las intrigas crecieron al amparo de las redes sociales. El nuevo servicio de Instagram llegaba sin ofrecer a los usuarios detalles clave para confiar en el nuevo apartado: ¿Cuándo se compartía la ubicación? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con quién? ¿Compartir ubicación en una publicación determinada implicaba activar para siempre la función Mapa? Demasiadas dudas para envolver una función novedosa.

Ahora, la red social que dirige Adam Mosseri ha optado por una actualización con la que arroja luz sobre todas esas cuestiones, tal como informa Tech Crunch, tratando de calmar las aguas. Con ella, llega un nuevo indicador más visual y destacado que no deja dudas del estado de la configuración del usuario acerca de si está o no compartiendo su ubicación.

Esto dentro de la configuración y actividad del perfil de cada usuario, pero, a mayores, ahora también podrá verse un nuevo indicador en la bandeja de Mensajes Directos, concretamente en el apartado para las Notas. En él, el usuario verá debajo de su imagen de perfil una leyenda que le informa del estado de su configuración de ubicación para saber si la tiene activada o desactivada.

Con esta nueva actualización Instagram pretende dar transparencia a un servicio que juega con la privacidad de los usuarios y que, por tanto, resulta crucial que estos puedan comprender y saber bien en cada momento cómo tienen configurado.

Las dudas iniciales acerca de si compartir una ubicación en una publicación suponía compartir ubicación en tiempo real en la nueva función Mapa levantaron una polvareda de incertidumbre que la compañía se ha visto obligada a tratar de despejar. De este modo, el usuario sabrá que en el mapa solo aparecerán las publicaciones en las que haya etiquetado su ubicación, pero no así el lugar en el que se encuentra en tiempo real.

Para que este aspecto no vuelva a generar confusión, Instagram colocará un aviso para notificar a los usuarios lo que sucederá con una ubicación cuando la aporten a cualquier tipo de publicación: historia, publicación o Reel. A mayores, una vista previa reflejará al usuario el modo en que se verá su publicación en Mapa, con lo que contará con todos los elementos para saber el estado de su configuración de ubicación y qué y cuándo se mostrará en esa nueva y reciente función de Mapa.