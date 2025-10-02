Tus seguidores de Instagram ya pueden saber dónde estás ahora mismo: así puedes ocultar o mostrar tu ubicación

Si accedes a tu bandeja de mensajes privados de Instagram, observarás que hay un nuevo icono. En la parte superior verás un círculo con un mapa dentro y, debajo de la figura, el nombre "Mapa". Se trata de una función que acaba de estrenar la red social para que aquellos que te siguen y tú sigas puedan ver tu ubicación, y tú la suya.

Mapa viene desactivada por defecto, por lo que nadie sabrá dónde estás a menos que la actives. No obstante, vamos a explicarte cómo funciona y configurarla, por si la quieres probar, elegir quién puede saber dónde estás y mucho más.

Todo lo que necesitas saber sobre Mapa de Instagram

La función está en la parte superior de la bandeja de entrada Pablo Hernando

Como hemos dicho, la función viene desactivada por defecto. Si tienes la aplicación de Instagram actualizada en tu móvil, la verás dentro de la bandeja de entrada, es un círculo con un mapa. Al pulsarlo, automáticamente entrarás en ella.

Cómo se activa o desactiva Mapa de Instagram

Puedes elegir entre estas 3 opciones o que nadie vea tu ubicación Pablo Hernando

Al entrar en la función te aparecerán los típicos recuadros explicando cómo funciona la novedad. Tras pulsar en Siguiente, se mostrará un recuadro donde podrás elegir quién puede ver tu ubicación en Instagram. La forma de activar el mapa de Instagram es eligiendo quienes serán capaces de saber dónde estás y pulsando en 'Compartir ubicación'.

Dispones de estas opciones:

Amigos : personas que te siguen y que tú sigues

: personas que te siguen y que tú sigues Mejores amigos : quien tienes en Mejores amigos

: quien tienes en Mejores amigos Solo estos amigos: personas que te siguen y tú sigues que selecciones manualmente

Ojo, si no quieres que nadie sepa donde estás por Instagram, entonces tendrás que seleccionar 'Nadie'. Te aparecerán las opciones de que la ubicación empiece a mostrarse en 3 horas, 24 horas o hasta que la vuelvas a activar. Si no quieres que nadie la sepa, o no te interesa esta función, selecciona la última opción, 'Nadie'.

Una cosa interesante de la función es que no es recíproca. No tienes por qué tener activada tu ubicación en el mapa para ver la de tus amigos, así que resulta posible cotillear sin activarla.

A todo ello, puede antes de la configuración, Instagram te pida permisos de ubicación. Es algo obligatorio tanto en Android como en iPhone con todas las aplicaciones que quieren saber dónde estás, como, por ejemplo, Google Maps. En caso de que rechaces el permiso, no podrás compartir tu ubicación hasta que no se lo otorgues, algo que se hace desde los ajustes de tu móvil, sin importar si es Android como iPhone.

Cómo quitar mi ubicación del mapa en Instagram

Marca 'Hasta que la vuelvas a activar' para quitarla de forma definitiva Pablo Hernando

En caso de que tuvieses puesta la ubicación y ya no te interese compartirla, así podrás quitarla:

Entra en Mapa (en la bandeja de mensajes privados)

(en la bandeja de mensajes privados) Pulsa en la tuerca de la esquina superior derecha o en el óvalo superior donde pone 'Compartiendo ubicación'

o en el óvalo superior donde pone Se abrirá una pestaña inferior. Desde ella toca en la opción 'Nadie'

Cómo bloquear usuarios en Instagram para que no vean tu ubicación

Puedes ocultar tu ubicación a personas concretas Pablo Hernando

Si te preguntas cómo hacer para que una persona concreta no vea tu ubicación en Instagram—pero las demás, o quien elijas, sí— el proceso es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

Entra en la función Mapa

Pulsa en la tuerca de la esquina superior derecha o en el óvalo superior donde pone 'Compartiendo ubicación'

o en el óvalo superior donde pone Se abrirá una pestaña inferior. Hay tres puntitos en la esquina superior derecha, tócalos.

en la esquina superior derecha, tócalos. Selecciona 'Ocultar a...'

Elige las cuentas que no quieres que puedan ver tu ubicación

También puedes ocultar lugares para que las personas que pueden ver tu ubicación no puedan saber que estás allí.

La ubicación se actualiza cuando entras en Instagram

Si tienes la ubicación activada para que se muestre donde estás, en caso de que no te metas en la aplicación por 24 horas, tu localización desaparecerá. No saldrás más en el mapa.

Por otro lado, si cierras Instagram, tu ubicación se quedará en el último lugar donde estuviste hasta esas 24 horas, que es cuando desaparece. Cada vez que te conectes, esta información se actualizará. Por ejemplo, si abriste por última vez Instagram en Londres y cogiste un vuelo a Madrid, pero no has vuelto a entrar en la app tras varias horas, cuando estabas en la capital británica, tu ubicación se quedará allí.