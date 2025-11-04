iPadOS 26.1 trae de vuelta una de las funciones más queridas que fue eliminada en iPadOS 26

Junto a iOS 26.1, Apple también lanzó la versión oficial de iPadOS 26.1, que llega con prácticamente los mismos cambios que su homóloga para el iPhone. Entre ellos se incluyen un nuevo ajuste para modificar la intensidad de Liquid Glass, así como pequeños retoques de diseño en la app Ajustes y en las carpetas donde se guardan las aplicaciones.

Sin embargo, iPadOS 26.1 incorpora una novedad exclusiva: el regreso de Slide Over, una de las funciones más queridas por los usuarios y que había sido eliminada en iPadOS 26. Slide Over es una ventana flotante en la que se pueden colocar una o más apps, y formaba parte de la antigua multitarea junto a Split View.

Cómo usar Slide Over en iPadOS 26.1 y todos sus detalles

Aunque Slide Over ha vuelto, ahora funciona de una forma distinta a las versiones anteriores de iPadOS. Para invocar esta pequeña ventana flotante, hay que mantener pulsado el botón verde situado en la esquina superior izquierda y, al desplegarse las opciones, seleccionar “Activar Slide Over”.

Al hacerlo, la aplicación entrará en ese modo y podrás tenerla en una ventana flotante mientras utilizas otras apps al mismo tiempo. Se puede interactuar con ella como siempre, aunque hay un cambio importante: en esta primera versión solo es posible tener una app en Slide Over.

En la multitarea anterior era posible colocar varias aplicaciones en este modo e ir alternando entre ellas con gestos de deslizamiento, una función muy útil para tener apps como Música, Notas o Safari abiertas mientras se trabaja en otra aplicación de escritura.

Otras novedades de iPadOS 26.1 son pequeñas pero interesantes. Apple ha corregido errores en funciones como AirDrop, el teclado o los mandos para juegos, además de introducir mejoras en la estabilidad general del sistema. También se ha optimizado la integración con HealthKit, que ahora ofrece más opciones para monitorizar la presión arterial.