Apple recula con el nuevo diseño de iOS 26: pronto podrás desactivarlo

Apple presentó el nuevo diseño Liquid Glass junto a iOS 26 en la pasada WWDC del mes de junio, un diseño que destaca por contar con transparencias, efectos que simulan el cristal y reflejos de los colores de la interfaz. Aunque es el primer gran rediseño por parte de la compañía en más de diez años, no ha sido del agrado de todos los usuarios, razón por la que se realizaron muchos cambios tanto en el proceso beta como en versiones estables.

Y parece que se seguirán haciendo en la próxima gran actualización que lanzará la compañía a principios del mes que viene. Apple ha lanzado recientemente la cuarta beta de iOS 26.1 y en ella se ha añadido un nuevo ajuste con el que se puede cambiar la intensidad de Liquid Glass para hacer que la interfaz sea mucho más opaca en elementos como las barras flotantes de la parte inferior o las notificaciones.

Así podrás desactivar Liquid Glass en tu iPhone

Si todo sigue igual cuando Apple lance iOS 26.1, será posible cambiar el aspecto de Liquid Glass desde los Ajustes del iPhone. Para ello, solo será necesario ir a Ajustes >Pantalla y brillo >Liquid Glass. Dentro de esta sección habrá dos opciones: Translúcido o Tintado. Al seleccionar la segunda, Liquid Glass se verá más opaco.

El nuevo diseño Liquid Glass siempre ha tenido un defecto: en ciertos lugares de la interfaz dificulta la legibilidad. Por esta razón, se pueden reducir las transparencias desde los ajustes de Accesibilidad, pero el resultado es demasiado agresivo. Este nuevo ajuste, llamado Tintado, ofrece más opacidad y contraste sin renunciar del todo al nuevo diseño, pero mejorando la legibilidad.

Nuevo ajuste en Liquid Glass Difoosion

De hecho, Apple lo describe de la siguiente manera en los ajustes: Selecciona el estilo de Liquid Glass que prefieras. El estilo translúcido es más transparente y permite ver lo que hay debajo, mientras que el tintado aumenta la opacidad y proporciona un mayor contraste. Dentro de esta nueva sección, podrás probar ambos estilos para elegir el que más se adapte a tus preferencias.

Con este nuevo ajuste no se renuncia a Liquid Glass: simplemente será menos agresivo y más legible en partes importantes de la interfaz, como las notificaciones, que serán menos translúcidas. Además, las barras flotantes de aplicaciones como Apple Music dejarán de mostrar lo que tienen debajo, por lo que los colores no interferirán en la lectura.

Esta nueva opción podría estar preparándonos para una personalización más avanzada. Puede que sea el principio de algo que vaya más allá: elegir el nivel de Liquid Glass mediante un control de intensidad para que cada usuario decida el grado que prefiera. Sin embargo, habrá que esperar para ver si eso acaba llegando o no. Mientras tanto, tendremos que permanecer atentos a las nuevas versiones beta que lance Apple antes de la versión final y, llegado el momento, comprobar si iOS 26.1 acaba incluyendo este ajuste.