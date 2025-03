Jack Ma, fundador de AliExpress, lanza su consejo más valioso: "Cambia tú primero antes de intentar cambiar el mundo"

Es interesante conocer los valores y la filosofía de vida detrás de los líderes empresariales más exitosos del planeta, pues muchos de ellos priorizan conocerse a sí mismos, actuar con ética y construir relaciones de confianza antes que ganar dinero o tener éxito inmediato. Jack Ma, el fundador y CEO del gigante del comercio electrónico Alibaba Group, es un claro ejemplo de esto.

Jack Ma ha demostrado que el liderazgo no se trata solo de dirigir equipos o tomar decisiones comerciales estratégicas, sino de ser resiliente, fomentar la colaboración y tener una mentalidad orientada a impactar positivamente en la sociedad. Siempre es interesante escuchar las reflexiones de este empresario, que por cierto ostenta una de las mayores fortunas de China, pero el discurso que compartió en el Foro Económico Mundial de 2015 ya ha quedado para la posteridad.

La transformación personal, el primer paso hacia el éxito global

Hace 10 años, durante su participación en este evento anual, el periodista estadounidense Charlie Rose tuvo la oportunidad de entrevistar a Ma, quien compartió su convicción de que el verdadero cambio comienza desde el interior.

"Antes quería cambiar el mundo. Ahora sé que cambiándome a mí mismo, el mundo cambia conmigo"

Esta filosofía está profundamente arraigada en su propia experiencia vital, pues nació en una familia humilde en Hangzhou (China) y enfrentó innumerables obstáculos antes de convertirse en uno de los empresarios más influyentes del mundo: suspendía exámenes, no conseguía empleo y fue rechazado de Harvard hasta en 10 ocasiones diferentes. De hecho, antes de adentrarse en el mundo del e-commerce, fue profesor de inglés y guía turístico durante nueve años.

Sin embargo, en lugar de rendirse ante los golpes del destino (que no fueron precisamente pocos), encontró una oportunidad de crecimiento personal: "Un emprendedor debe tener habilidades que le permitan superar los inevitables fracasos", decía Jack Ma. El camino hasta alcanzar la mentalidad que tiene hoy en día no ha sido fácil, pero afirma que lo más importante es acostumbrarnos a que nos rechacen y a priorizar la autocrítica sobre la queja.

"Si terminas un proyecto y fracasas, pero solo culpas a otros, nunca mejorarás. Si te examinas a ti mismo, hay esperanza"

En 1999, reunió 50.000 dólares con ayuda de unos cuantos inversores y fundó Alibaba Group, cuyos primeros tres años fueron nefastos, pero su perseverancia mantuvo vivo el proyecto que, unos años más tarde, revolucionaría el comercio mundial. Cuando los bancos se negaron a respaldar transacciones en línea, desarrolló AliPay, un sistema que retenía el dinero hasta que los compradores recibían los productos: "Sin confianza, el comercio electrónico era imposible".

Al reflexionar sobre su riqueza, el CEO de AliExpress enfatizó en que los recursos son un medio para servir, no un fin: "Si tienes mil millones, ese dinero no es tuyo, es una responsabilidad social". De hecho, su meta no es expandir el grupo Alibaba hasta amasar fortunas incalculables, sino inspirar a los más jóvenes mediante la enseñanza porque, según su filosofía, la base para cambiar el mundo es tener unos principios éticos sólidos.