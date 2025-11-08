"Sí, Kim Kardashian, ya hemos estado en la Luna" El jefe de la NASA responde a las polémicas declaraciones de la celebrity

La NASA ha salido al paso de las recientes declaraciones de Kim Kardashian, quien durante un episodio de su serie The Kardashians puso en duda la veracidad de la llegada del ser humano a la Luna en 1969. La celebridad afirmó que la misión Apolo 11 “nunca ocurrió” y que todo fue “un montaje”, citando supuestas declaraciones del astronauta Buzz Aldrin, aunque sin aportar fuentes verificables.

La respuesta no se hizo esperar. El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, respondió directamente a través de la red social X: “Sí, Kim Kardashian, ya hemos estado en la Luna antes ¡6 veces!”, en alusión a las seis misiones tripuladas que lograron alunizar entre 1969 y 1972.

Duffy aprovechó también para trazar un paralelismo entre la carrera espacial del siglo XX, que enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética, y la actual competencia con China por regresar al satélite terrestre. “Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”, sentenció.

Durante el episodio, Kardashian no solo cuestionó la autenticidad del alunizaje, sino que también planteó dudas sobre detalles técnicos de las imágenes históricas, como el movimiento de la bandera estadounidense “a pesar de que no hay gravedad en la Luna”, la ausencia de estrellas en el cielo lunar o las diferencias entre las huellas de las botas exhibidas en museos y las impresas en la superficie lunar. Además, animó a sus seguidores a “consultar TikTok” para investigar por su cuenta, mostrando su interés por las teorías de la conspiración.

La celebridad también respondió a la réplica de la NASA preguntando por el cometa 3I/ATLAS, recientemente detectado y considerado uno de los objetos más antiguos observados en el Sistema Solar, en un intento por redirigir la conversación hacia temas astronómicos actuales.

Las declaraciones de Kardashian llegan en un momento clave para la agencia espacial estadounidense, que se encuentra inmersa en los preparativos del programa Artemis, con el que planea regresar a la Luna por primera vez desde 1972. La misión Artemis 3, que llevará astronautas al satélite, está prevista para no antes de 2027.

La NASA ha reiterado en múltiples ocasiones la autenticidad de las misiones Apolo, respaldada por evidencias científicas, registros técnicos, imágenes, muestras lunares y testimonios de los astronautas que participaron en ellas. Las afirmaciones de Kardashian, aunque mediáticas, han sido recibidas con escepticismo por la comunidad científica, que insiste en la importancia de combatir la desinformación en temas de ciencia y exploración espacial.