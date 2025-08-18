Lowi lanza su propia televisión: más de 100 canales y hasta toda LaLiga Hypermotion por 3 euros más al mes

Lowi ha lanzado Lowi TV, una nueva plataforma de televisión que busca reforzar su propuesta convergente. El servicio incorpora más de 100 canales y está diseñado con funcionalidades que permiten un mayor control sobre el consumo audiovisual, como grabación de programas, pausa, rebobinado y acceso a contenidos emitidos durante los últimos siete días. En su oferta se incluyen canales de entretenimiento, cine, series, documentales y canales regionales, entre ellos AXN, Star Channel y Warner TV

Lowi TV puede contratarse por 5 euros al mes junto a cualquier plan de fibra y móvil de la compañía. Además, se entrega con un decodificador 4K Android TV, lo que permite una mejor calidad de imagen y acceso directo a aplicaciones. El servicio es también multidispositivo, compatible con Smart TV, tablet y smartphone, y permite registrar hasta 5 dispositivos diferentes, pudiendo ver contenidos de manera simultánea en dos.

Qué ofrece Lowi

Junto al paquete principal, Lowi incorpora un Pack Deportes por 3 euros adicionales al mes. Este complemento incluye la Liga Hypermotion, con la emisión de todos los partidos de segunda división de fútbol, así como competiciones internacionales de tenis, ciclismo y motor a través de Eurosport 1 y Eurosport 2.

Con la contratación se incluye un decodificador 4K Lowi

Además, Lowi TV mantiene compatibilidad con plataformas externas, como Netflix, Disney+ y Prime Video, a las que se puede acceder con precios especiales para clientes.

Entre sus funcionalidades destacan también el control parental, pensado para que las familias puedan limitar el acceso de los menores a determinados contenidos, y el control por voz, que permite buscar programas o abrir aplicaciones de streaming mediante comandos sencillos.

Como promoción inicial, Lowi ha lanzado una oferta que combina fibra de 300 Mb, dos líneas móviles con 30 GB cada una, Lowi TV y el Pack Deportes por un precio de 38 euros al mes.

Con esta incorporación, Lowi entra de lleno en el mercado de la televisión digital. En él pugnará contra otros gigantes, como Movistar Plus+ u Orange TV, que tienen acceso al fútbol al completo, pero también contra operadoras grandes y medianas que están lanzando sus propias televisiones, entre las que se encuentran DIGI, Yoigo o Pepephone.

Cristina Gilolmo, directora de Lowi, ha declarado: “Lowi TV es una evolución natural dentro de nuestra propuesta convergente. Queríamos dar el salto a la televisión con un servicio que reflejara nuestro compromiso con los clientes. Nuestro objetivo es ofrecerles un producto de calidad, además de una experiencia cercana, transparente y con ese ‘punto de más’ que nos hace diferentes”.