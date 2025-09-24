Luis von Ahn, CEO de Duolingo, a sus nuevos empleados: "cuando tomes una decisión, hazlo en este orden"

Hay compañías que tienen por costumbre contratar nuevas remesas de empleados coincidiendo con el inicio del curso académico. Como si de un nuevo año formativo se tratase, optan por dar la oportunidad a una batería de recién licenciados o graduados que buscan, tras el relax estival, una oportunidad en el siempre demandado sector tecnológico.

Entre esas firmas se encuentra Duolingo, la conocida plataforma de aprendizaje de idiomas. Pese a que su tendencia en los últimos tiempos apuntaba a delegar y automatizar parte de sus tareas con inteligencia artificial su director ejecutivo, Luis Von Ahn, no quiere perder la oportunidad de captar talento joven cada otoño.

5 puntos clave en cualquier inicio profesional

Así lo reconoce el propio directivo en una publicación realizada a través de su perfil profesional en LinkedIn, en la que apunta además que cada año se repite un ejercicio con las nuevas incorporaciones que llegan a Duolingo: todos quieren saber qué consejos da un líder en el inicio de una carrera profesional.

En un momento en que Duolingo ve comprometida su posición por el avance del traductor de Google para implementar funciones que incentivan el aprendizaje de idiomas, Luis Von Ahn suma a las filas de su compañía a 42 nuevos profesionales a los que ofrece cinco consejos de cara a alcanzar las mayores cotas dentro de Duolingo.

Resumidos en pensar en la empresa por delante de en uno mismo buscando soluciones para ella a través del trabajo duro, Von Ahn expuso los cinco pilares para la nueva hornada de trabajadores que deberá afrontar un momento crucial para cualquier compañía dedicada al sector tecnológico y que deba adaptarse a los desafíos que los tiempos actuales exigen.

Curiosamente lo primero que el CEO de Duolingo aconseja es algo que va más allá de lo meramente profesional o académico: dejar a un lado el ego y las ganas de destacar. Algo que enlaza con otro de los consejos que desglosa en su publicación. Y es que para Von Ahn, los recién llegados deben comprender algo desde el primer momento: “la misión de la empresa es lo primero. Al tomar decisiones, piensa en este orden: qué es lo mejor para la misión de la empresa, qué es lo mejor para tu equipo y por último qué es lo mejor para ti”. Fuera egos y fuera ganas de brillar a costa de otros, incluso del propio proyecto.

De igual modo, Von Ahn señala que hay algo fundamental para poder trabajar en la línea que requiere Duolingo: utilizar la propia plataforma de idiomas. Puede parecer algo obvio, pero hasta el director ejecutivo de la firma reconoce que, en ocasiones, encuentra fallos en su producto gracias al uso personal que le llevan a requerir las soluciones necesarias.

Unas soluciones que llegan a través de la fórmula del éxito que le ofrece Luis Von Ahn a los recién llegados: suerte y trabajo duro, una receta que funciona según Von Ahn incluso para aquellos que no son los trabajadores más brillantes. Por supuesto, todo ello pensando en el quinto de los consejos: construir las soluciones, incluso de manera autónoma, cuando se detecta una necesidad en la compañía.

Luis Von Ahn dio de ese modo la bienvenida a los nuevos empleados de Duolingo, que ya saben lo que espera su jefe de cara a construir una trayectoria larga y próspera de la mano del producto de aprendizaje de idiomas.