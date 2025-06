Mejor que 'Breaking Bad' para muchos, es la digna sucesora de la serie y está en streaming

Puede que Breaking Bad tenga la fama de ser "la mejor serie de todos los tiempos", y de hecho así lo consideran en FilmAffinity, pero su precuela ha logrado algo que parecía imposible: estar a su altura... e incluso superarla en muchos aspectos. Con una narrativa más calmada e introspectiva, pero igual de adictiva, esta serie nos lleva a los orígenes del universo de Albuquerque, mucho antes de que apareciera el mítico Walter White.

Creada por Vince Gilligan y Peter Gould, los artífices de Breaking Bad, la serie debutó en 2015 y rápidamente demostró no ser una simple derivación. Es una joya por derecho propio, y por ello la crítica ha sido casi unánime: en Rotten Tomatoes cuenta con un impresionante 98% de aprobación de la crítica y 96% del público, mientras que en IMDb acumula una nota media de 9/10. Y aunque durante años parecía maldita en los premios - con más de 50 nominaciones a los Emmy y pocos galardones, la última temporada le valió a Rhea Seehorn su primera nominación como actriz de reparto y a Odenkirk aún más elogios por el que muchos consideran el papel de su vida.

Antes de Heisenberg, hubo un abogado con mucho talento… y muy pocos escrúpulos

A lo largo de varias temporadas, la serie sigue la evolución de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) desde sus humildes y algo torpes inicios como abogado, hasta convertirse en Saul Goodman, el carismático y sinvergüenza defensor de criminales que ya conocíamos. Ambientada en Albuquerque, la historia arranca mucho antes de la llegada de Walter White, cuando Jimmy aún luchaba hacerse un hueco en el mundo legal y por ganarse la aprobación de su severo hermano, Chuck McGill (Michael McKean), un reconocido abogado cuya relación con él es tan dañina como determinante. En el camino, nuestro protagonista encuentra una compañera de trabajo, una aliada y algo más en Kim Wexler (Rhea Seehorn), una abogada meticulosa e inteligente que, poco a poco, se ve arrastrada por su manera poco convencional de entender la justicia. Juntos forman una pareja tan magnética como peligrosa, dispuestos a cruzar líneas grises en nombre del ingenio y la supervivencia.

Paralelamente, la serie también nos relata la historia de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), un expolicía que termina involucrado en el lado más oscuro de la ley al ponerse al servicio de Gus Fring (Giancarlo Esposito), un narcotraficante elegante y letal, probablemente uno de los más calculadores del universo Breaking Bad. A medida que la vida de Jimmy se entrelaza con la de estos personajes, su transformación en Saul Goodman se vuelve inevitable. Y sí, en la última temporada la serie regala a los fans un esperado reencuentro con Walter White y Jesse Pinkman, cerrando el círculo de este universo.

En total, son 6 temporadas y 63 episodios de unos 50 minutos. En España puedes verla completa en Netflix, y la última temporada también se encuentra disponible en Movistar Plus+. Si aún no la has visto, quizá sea el momento de descubrir por qué tantos dicen que 'Better Call Saul' no solo está a la altura de su hermana mayor, sino que, en muchos momentos, la supera.