Una de las mejores aplicaciones de Microsoft está a punto de desaparecer

Parece que Microsoft está haciendo limpieza en sus aplicaciones de escritorio y PC, porque después de cargarse 'Escritorio Remoto de Windows' a principios de año, posteriormente también ha eliminado Paint 3D de la Microsoft Store y ha fechado la “muerte” de Microsoft Publisher para 2026.

Pero eso no es todo, ya que acabamos de conocer que una de las mejores aplicaciones para móviles de Microsoft va a desaparecer muy pronto tanto de Google Play como de la App Store.

Adiós a 'Microsoft Lens - PDF Scanner'

Como nos confirman desde el medio Bleeping Computer, la aplicación 'Microsoft Lens - PDF Scanner' se retirará de las tiendas de Android e iOS a partir del mes que viene.

Según este informe, la popular app de Microsoft, que te permite convertir texto impreso o escrito a mano en archivos PDF, Word, PowerPoint y Excel, comenzará a desaparecer de la Google Play Store y de la App Store a mediados de septiembre y un mes después ya no se podrá instalar en dispositivos móviles. Asimismo, la compañía de Redmon ha confirmado esta app de escaneo dejará funcionar por completo a partir del 15 de diciembre del 2025.

Hay que recordar que 'Microsoft Lens - PDF Scanner' acumula más de 50 millones de descargas en la Play Store y tiene una valoración media en dicha tienda de 4,8 sobre 5, gracias a más de 950.00 reseñas de usuarios.

Además, si usas actualmente esta app de Microsoft debes saber que los escaneos que hayas realizado hasta ahora seguirán disponibles en la carpeta "MyScans" incluso después de que se desactive la aplicación.

Desde Microsoft recomiendan a los usuarios de Microsoft Lens que empiecen a utilizar en su lugar 'Microsoft 365 Copilot', una app que incluye la mayoría de las funciones de la primera, pero no todas, ya que no te permite guardar los escaneos directamente en OneNote, Word o PowerPoint, ni escanear tarjetas de presentación para guardarlas en OneNote.