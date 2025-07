La NASA se cuela gratis en tu catálogo de Netflix: podrás ver lanzamientos de cohetes y caminatas espaciales en directo

Netflix está a punto de subirse, literalmente, a un cohete. A partir de este verano, la plataforma de streaming más popular del planeta añadirá el canal gratuito y sin publicidad de la agencia espacial estadounidense dentro de su catálogo. Mucho ojo, porque esto es todo lo que podrás ver desde NASA+.

Los usuarios de la plataforma podrán seguir en directo lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral y otras bases espaciales, como Vandenberg y Kourou, caminatas espaciales, vistas inéditas de la Tierra y cobertura especial de misiones en la Estación Espacial Internacional (EEI), todo con la misma facilidad con la que se reproduce una serie o película. El primer evento confirmado será el jueves 3 de julio, con el lanzamiento del carguero Progress 92, seguido de su acoplamiento a la EEI 48 horas después.

Muy pronto en Netflix

El contenido aparecerá en la sección "Eventos en vivo", entre las recomendaciones de "Mi lista" y los estrenos, y cada transmisión incluirá subtítulos en 32 idiomas y audio descriptivo para personas con discapacidad visual. Por supuesto, este acuerdo entre Netflix y la NASA no repercutirá en el bolsillo de sus más de 300 millones de suscriptores de pago, es decir, que no tiene ningún coste adicional.

Para Netflix, este movimiento encaja perfectamente dentro de una estrategia que hace tiempo dejó de limitarse a series y películas. La compañía ya emite combates de boxeo, la velada semanal de WWE Raw, especiales de comedia en directo y, desde las pasadas Navidades, hasta un partido de la NFL. Por ello, este acuerdo lo que hace es reforzar su creciente apuesta por los contenidos en vivo, y además lo hace con un contenido singular que no le cuesta ninguna producción.

Por su parte, para la NASA supone abrir su escaparate científico a millones de espectadores que quizás nunca habían visitado sus canales oficiales. No obstante, esta nueva colaboración con la plataforma no es exclusiva, solo una ventana adicional para amplificar su señal: el canal NASA+ seguirá disponible de forma gratuita en la web de la agencia espacial, así como en su app oficial, en abierto para todos aquellos que no estén abonados a Netflix.