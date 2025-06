Tráiler de 'Project Hail Mary', la nueva odisea espacial con Ryan Gosling y un aliado muy peculiar

Después de lucirse en el mundo de plástico de Barbie, Ryan Gosling cambia el rosa por el negro del espacio exterior en la que promete ser una de las grandes cintas de ciencia ficción del próximo año: 'Project Hail Mary', basada en el bestseller de Andy Weir, autor de The Martian. Tal y como hemos podido ver en su primer tráiler, lanzado hace apenas una hora, la película deja claro que estamos ante algo más que otra misión espacial.

Detrás de las cámaras están Phil Lord y Christopher Miller, el dúo creativo responsable de La LEGO Película (2014) o Spider-Man: Un nuevo universo (2018), que regresan al cine de acción real tras más de una década centrados en la animación y la producción televisiva. Junto a ellos, el guionista Drew Goddard, quien ya adaptó 'The Martian' a la gran pantalla -y con éxito- hace unos años, un dato que debería tranquilizar a quienes temen que la historia pierda su esencia por el camino.

Así es el primer tráiler de 'Project Hail Mary', en cines en 2026

En Project Hail Mary, Gosling da vida a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta a bordo de una nave espacial sin recordar nada: ni su nombre, ni su misión, ni cómo ha llegado hasta allí. Poco a poco, va encajando las piezas y recuperando sus recuerdos hasta descubrir lo esencial: está totalmente solo, a más de 12 años luz de la Tierra y es la única esperanza para salvar al Sol -y con él, a toda la humanidad- de una misteriosa amenaza que está consumiendo su energía.

Pero la gran sorpresa del tráiler no es el tono, ni el diseño de la nave, ni siquiera la fotografía (firmada por Greig Fraser, el mismo de Dune y The Batman). Este primer avance de la película revela que Grace no estará totalmente solo: una criatura alienígena llamada Rocky, también en una misión de rescate para su propio planeta, se cruzará en su camino. Contra todo pronóstico, nuestro protagonista y este ser acaban formando una extraña y entrañable alianza, convirtiendo su relación el eje emocional de la película.

En el reparto figuran nombres como Sandra Hüller, Milana Vayntrub o Ken Leung, entre otros, aunque la película estará centrada, principalmente, en el personaje de Gosling. Project Hail Mary llegará a las salas de cine el 20 de marzo de 2026, con pases especiales en formato IMAX.