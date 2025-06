Charlize Theron vuelve a la acción en la secuela más letal del verano: 'La vieja guardia 2' aterriza en Netflix esta semana

Si esta semana no estás en la playa o tirado en la piscina, lo mejor que puedes hacer es plantarte en el sofá con el aire a tope y disfrutar de las últimas novedades de Netflix. Y ojo, que lo que viene es puro espectáculo: La vieja guardia 2 llega cargada de acción y adrenalina, con Charlize Theron y su equipo de inmortales dándolo todo en la misión más loca hasta ahora. Pero no solo eso, también hay documentales que te ponen los pelos de punta como Encantadora de tiburones, el esperado regreso de 'Sandman' con su segunda temporada, y el documental sobre uno de los episodios más oscuros en la historia del Reino Unido: Atentado en Londres: En busca de los terroristas del 7J. Así que prepara las palomitas, que esta semana Netflix no falla.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 30 de junio al 6 de julio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 10 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

Encantadora de tiburone s - lunes 30 de junio

s - lunes 30 de junio Atentado en Londres: En busca de los terroristas del 7J - martes 1 de julio

- martes 1 de julio Fiasco total: American Apparel, la secta de la moda - martes 1 de julio

- martes 1 de julio La vieja guardia 2 - miércoles 2 de julio

- miércoles 2 de julio Tour de Francia: En el corazón del pelotón (Temporada 3) - miércoles 2 de julio

- miércoles 2 de julio Sandman (Temporada 2. Volumen 1) - jueves 3 de julio

- jueves 3 de julio Dan Da Dan (Temporada 2) - jueves 3 de julio

- jueves 3 de julio Cuenta atrás: Taylor vs. Serrano - jueves 3 de julio

- jueves 3 de julio Desafío tiburón - viernes 4 de julio

- viernes 4 de julio El verano en que Hikaru murió - sábado 5 de julio

Atentado en Londres: En busca de los terroristas del 7J

Esta serie ofrece un relato en primera persona de los atentados terroristas del 7 de julio de 2005 en Londres, reconstruyendo el caos, el miedo y las consecuencias inmediatas del ataque. A partir de testimonios directos de supervivientes, personal de emergencia y fuerzas de seguridad, sumado a material inédito, la miniserie sigue paso a paso todas las explosiones, que fueron coordinadas en tres trenes de metro y un autobús en hora punta de la mañana. También se podrá ver el trabajo frenético de los servicios de emergencia, el pánico colectivo y la confusión inicial, así como el despliegue policial y el inicio de una intensa cacería para localizar a los cuatro culpables.

La docuserie consta de 4 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir de mañana, martes 1 de julio.

La vieja guardia 2

En esta nueva entrega, Andy (Charlize Theron) y su equipo de guerreros inmortales regresan para seguir protegiendo a la humanidad, aunque ahoradebe adaptarse a su nueva condición de mortal. Además, el grupo se encuentra fragmentado tras los acontecimientos de la primera entrega: Booker (Matthias Schoenaerts) continúa exiliado tras su traición, y Quynh (Veronica Ngô) busca venganza tras escapar de una prisión submarina. Por su parte, Nile, Joe, Nicky y James Copley intentan recomponer la unidad del equipo ante una misteriosa y poderosa amenaza, la cual podría destruir todo por lo que la Vieja Guardia ha luchado durante siglos. Para enfrentarse a este desafío, el grupo recurre a Tuah (Henry Golding), un antiguo aliado que puede tener la clave del origen de su inmortalidad.

La película tiene una duración de 1 hora y 44 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 2 de julio.

Sandman (Temporada 2. Volumen 1)

Tras pasar más de un siglo preso, Morfeo (Tom Sturridge), también conocido como el Señor de los Sueños, inicia un viaje a través de distintos mundos y realidades para recuperar sus objetos de poder (yelmo, arena y rubí) y restaurar el equilibrio en su reino. A lo largo de su travesía, Morfeo se enfrenta a pesadillas sueltas como el temido Corintio, mitos humanos y deidades infernales, y se ve envuelto en historias que entrecruzan lo mítico con lo cotidiano, mientras su fría naturaleza evoluciona hacia una responsabilidad emocional profunda.

En su temporada final, dividida en tres partes, Morfeo debe afrontar las consecuencias de su pasado y asumir decisiones imposibles para salvar tanto el reino de los sueños como el mundo despierto. Entonces, resurgen viejas rivalidades: Lucifer planea su venganza tras perder el Infierno, Desire y Despair conspiran contra él, y además reaparecen personajes esenciales como Nada, el bebé de Lyta y nuevos miembros de los Eternos (Destruction, Puck, Wanda..).

Esta primera parte de la segunda temporada consta de 6 capítulos, con una duración que oscila entre 37-54 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 3 de julio.

Dan Da Dan (Temporada 2)

Este anime que sigue las aventuras de Momo Ayase y Ken Okarun Takakura, dos estudiantes de secundaria con creencias opuestas: Momo cree en fantasmas, pero no en extraterrestres, mientras que Ken está obsesionado con los ovnis, pero es escéptico de los espíritus. Tras retarse mutuamente a comprobar la existencia de ambos fenómenos, descubren que tanto los fantasmas como los alienígenas son reales, lo que los lleva a enfrentarse a amenazas paranormales, obtener superpoderes y desarrollar una relación cada vez más cercana, en medio de situaciones tan aterradoras como cómicas

En la segunda temporada, Momo y Okarun se embarcan en una nueva misión junto a Jiji, el amigo de la infancia de Momo, para ayudarlo a librarse de un espíritu maligno que acecha su casa familiar. Lo que comienza como una simple investigación paranormal se transforma en una pesadilla cuando descubren que la casa esconde secretos oscuros y está vinculada a rituales ancestrales y a la presencia de una criatura demoníaca.

Esta temporada consta de 12 capítulos, con una duración aproximada de 24 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 3 de julio.