La NASA rusa sufre un grave revés: un accidente impide que sus astronautas vayan al espacio

En un momento donde Estados Unidos y China están sacando a relucir músculo en materia de poderío espacial, Rusia parece haberse quedado unos escalones por detrás tras el lanzamiento fallido de una nave Soyuz. Este accidente ha provocado serios daños en el puerto espacial rusodel Cosmódromo de Baikonur en Kazajstán dejando al país sin posibilidades de mandar a sus astronautas al espacio.

Un lanzamiento el pasado 27 de noviembre permitió a la tripulación y a la nave de Soyuz MS-28 viajar con éxito a la antigua estación orbital. Sin embargo y como ha señalado el medio NASASpaceflight, un dron captó imágenes de la cabina de mantenimiento móvil de la plataforma invertida dentro de la fosa de llamas, una enorme zanja revestida de hormigón para redirigir las llamas del cohete, lo que sugiere que se deslizó fuera de la plataforma y se precipitó hasta su desaparición.

Horas más tarde, la agencia espacial rusa, Roscosmos, confirmó lospeores presagios, señalando que había "daños en varios elementos de la plataforma de lanzamiento" a través de un comunicado. "Se está evaluando el estado del complejo de lanzamiento", añadieron. "Se cuenta con todos los elementos de reserva necesarios para restaurarlo y los daños se repararán muy pronto".

Un accidente que afecta a todo el entorno de la Estación Espacial Internacional

En la actualidad, únicamente las naves de Soyuz rusas y Dragon de SpaceX pueden transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional, por lo que este percance es preocupante. Esto obligará a la NASA a ajustar sus planes, ya que en ocasiones todavía contrataba naves rusas para transportar a sus astronautas a la estación espacial internacional.

El Cosmódromo de Baikonur es elúnico lugar de lanzamiento certificado de Rusia para misiones espaciales tripuladas. El país cuenta con otras dos plataformas, pero no tienen ni la latitud ni el certificado necesario para ser empleadas. La cabina de mantenimiento colapsada proporciona acceso a los motores de la primera y la segunda etapa del cohete Soyuz. También es donde el equipo de lanzamiento se prepara para el despegue.

Expertos informaron a NASASpaceflight que la cabina no tiene reparación y deberá ser reemplazada. Dos cabinas similares, fabricadas recientemente para otros complejos de lanzamiento Soyuz, tardaron dos años en completarse. Sin embargo, fuentes indicaron al medio que Roscosmos podría tener repuestos. Es probable que el puerto espacial esté fuera de servicio durante al menos unos meses.

La próxima misión tripulada a la EEI desde Baikonur está programada para el 14 de julio, lo que da a Roscosmos cierto margen de maniobra para tratar de revertir esta situación. Si bien la invasión rusa de Ucrania ha tensado considerablemente las ya complicadas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, el espacio ha seguido siendo uno de los pocos ámbitos decooperación pacífica entre ambos. Sin embargo, el último incidente podría complicar aún más la situación, dificultando aún más la dotación de personal para una estación espacial.