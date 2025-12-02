Bill Gates advierte sobre los riesgos de “apagar el sol” como solución al cambio climático

Aunque suene a metáfora o a un titular exagerado, esto ya no es así. El concepto de apagar el sol no es algo solo de las películas, yes que hay científicos y startups que de verdad estudian cómo reducir la luz del sol para enfriar el planeta.

La propuesta, conocida como geoingeniería solar, busca reflejar parte de la radiación hacia el espacio mediante partículas en la atmósfera, replicando el efecto de las grandes erupciones volcánicas que en el pasado oscurecieron el cielo y bajaron la temperatura global durante meses.

Y es que lo que parecía ciencia ficción ya se debate en conferencias climáticas y universidades de prestigio.

Apagar el Sol para ahorrar energía

Empresas como Stardust Solutions han recaudado millones para financiar sistemas capaces de liberar esas partículas desde aeronaves, acelerando el paso de la teoría a la posibilidad real.

Y en medio de esta polémica aparece Bill Gates, uno de los principales financiadores de la investigación, que ha querido marcar una línea divisoria clara sobre este surrealista proyecto.

En una entrevista con Axios reconoció: “Sí, he financiado intentos de entender la geoingeniería, pero de ninguna manera estoy incitando al mundo en esa dirección”.

Para Gates, investigar es necesario, pero aplicar la tecnología a gran escala solo tendría sentido en escenarios extremos, cuando el planeta alcance un punto de no retorno con deshielos acelerados o pérdida masiva de bosques que hagan incontrolable el calentamiento.

Por ahora, insiste en que el despliegue del apagón solar no es necesario.

La expansión de energías limpias y las tendencias actuales permiten pensar que “el mundo va en camino de evitar los peores impactos climáticos”.

Aun así, advierte que los eventos imprevisibles obligan a contar con soluciones de última instancia, si algún día se necesitara recurrir a una intervención de emergencia.

El filántropo también subraya los riesgos: confiar en que “apagar el sol” pueda enfriar el planeta podría frenar la transición energética y sería terrible que esa esperanza retrasara la reducción de combustibles fósiles.

Además, no todo lo que esta idea ofrece es positivo, ya que transformar la temperatura del planeta podría alterar lluvias, provocar sequías o afectar a los cultivos agrícolas.

Por otro lado, el surgimiento de compañías privadas que experimentan con estas tecnologías despierta un sentimiento de inseguridad, ya que:¿quién controla decisiones capaces de modificar el clima mundial?

Por su parte, Gates apuesta por la investigación prudente, pero insiste en que la verdadera batalla sigue siendo la reducción de emisiones.

Porque al final, la pregunta no es si podemos manipular el sol, sino si seremos capaces de cambiar nuestro propio modelo energético antes de que sea demasiado tarde.