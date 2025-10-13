Esta tarifa de fibra y móvil no solo es potente y barata, también te permite ahorrar con Netflix, Prime y Disney+

Lowi es una operadora a tener siempre en cuenta porque ofrece tarifas que combinan varios servicios, como fibra y móvil junto a televisión, a un precio bastante competitivo. Es el caso de un plan que junta la fibra más potente con dos líneas móviles 5G de 150 GB y llamadas ilimitadas con el premio gordo: Netflix, Disney+ y Prime, plataformas de streaming que salen más baratas que al contratarlas de forma independiente.

Por 66 euros al mes tendrás 1 Gb de fibra óptica, la velocidad más potente que ofrecen la mayoría de operadoras y con la que ni el streaming ni ninguna otra tarea se te resistirá, junto a 150 GB en cada línea móvil, que son muchos GB. Todo ello reforzado con 3 de las principales plataformas de streaming, que te salen más baratas al contratarlas con Lowi. Además, solo tiene una permanencia de 3 meses, bastante menos de la habitual de 12 meses, y se pueden compartir GB. Contrátala llamando al 91 131 60 84 .

Todo lo que debes saber de la tarifa

Precio definitivo de 66 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 1 Gb

2 líneas móviles 5G de 150 GB y llamadas ilimitadas

Netflix Estándar con anuncios

Disney+ Estándar con anuncios

Amazon Prime

15 GB extras en tu línea móvil (por incluir plataformas)

(por incluir plataformas) Permanencia de solo 3 meses

Comparte y acumula GB

Contrátala llamando al 91 131 60 84 .

Todo lo incluído en la tarifa Lowi

El precio resulta bastante competitivo. Por 66 euros al mes no solo tienes la fibra más potente, para hacer videollamadas, conectar varios dispositivos, descargar películas o lo que quieras al instante, sino también 2 líneas móviles 5G de 150 GB. Estos GB móviles los puedes compartir y acumular, por lo que si a una de las dos líneas le sobran muchos y otra necesita (que sería raro porque son muchos GB), siempre puedes pasarte GB entre ellas.

Otro aspecto positivo es que puedes contratar líneas adicionales por 4 euros al mes. Esto es un gran beneficio en el caso de que seáis 3 en casa y queráis aunar tarifas móviles. Así puedes contratar una línea móvil para tu hijo de forma barata.

Todo se redondea con las plataformas de streaming Netflix, Disney+ y Prime, que salen más baratas al contratarlas con Lowi. Concretamente, el ahorro es de 2,97 euros al mes, que no parece mucho a simple vista, pero que acumulándose mes a mes acaba siendo una cantidad considerable. Además, con Prime no solo tienes Amazon Prime Video y Music, sino también Amazon Prime, para envíos gratuitos y más rápidos. Además, al contratar plataformas, se te añaden 15 GB extras.

Finalmente, otra de las ventajas es que la tarifa tiene permanencia de solo 3 meses. La inmensa mayoría de tarifas de fibra y móvil cuentan con permanencia y esta no es la excepción, pero lo habitual es que sea de 12 meses. Por ello, si te cansas de la tarifa o te sale otra más rentable, al poco tiempo podrías pasarte a ella sin costes adicionales, algo siempre a tener en cuenta en el cambiante sector de las operadoras.