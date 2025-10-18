Fibra de 500 Mb con fijo por menos de 15 euros al mes: tiene truco, pero sigue siendo un ofertón

Quizás no te suene alemobil, pero la operadora española tiene una de las mejores tarifas de fibra. Por solo 14,90 euros al mes te ofrece fibra simétrica de 500 Mb junto con teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos (+ bonus mensual de 60 minutos a móviles).

Es un ofertón, pero que tiene truco: el precio de la tarifa tras el 3º es de 27,90 euros al mes. Sin embargo, esta es una cantidad relativamente normal para velocidades de 500-600 Mb, así que estarás pagando un precio común, pero ahorrando una buena suma durante el primer trimestre. Ah, y no te olvides que incluye fijo y la instalación y el router resultan gratuitos.

Contrata 500 Mb + fijo por 14,90 euros al mes en alemobil

Todo lo que debes saber de la oferta

Precio de 14,90 euros al mes durante los primeros tres meses (después se queda en 27,90 euros al mes)

durante los primeros tres meses (después se queda en 27,90 euros al mes) Fibra óptica simétrica de 500 Mb

Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos y 60 minutos al mes de llamadas a móviles

con llamadas ilimitadas a otros fijos y 60 minutos al mes de llamadas a móviles Instalación gratuita

Router Wi-Fi incluido en la cesión

en la cesión Permanencia de 12 meses

La oferta en la web de Kelisto alemobil

Vamos, que por menos de 15 euros al mes tienes fibra y fijo. Sí, luego sube a 27,90 euros al mes, pero igualmente no es una cantidad alta, teniendo en cuenta que incluye fijo, algo que bastantes operadoras no añaden a su fibra.

500 Mb es una excelente velocidad para la mayoría de hogares. La de 1 Gb suele ser excesiva porque generalmente no es necesaria tanta, si la encuentras a buen precio sí está bien, pero si no, no compensa. Con 500 Mb puedes hacer videollamadas sin cortes, ver Netflix o tu plataforma de streaming favorita en la mayor resolución y de forma fluida, buscar rápido en Internet, jugar online sin cortes o realizar cualquier tarea sin interrupciones y con fluidez.

Lo malo es que la permanencia es de 12 meses (un plazo bastante común). Eso sí, la instalación es gratuita y el router Wi-Fi está incluido en la cesión. Por todo ello, es una buena tarifa.