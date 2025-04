Adiós al horno: esta freidora de aire Cosori con doble cesta y capacidad de 10 litros sale por 100 euros menos

No todos tienen horno en casa, pero tampoco hace falta. Las freidoras de aire son una opción más práctica, eficiente y asequible. Por lo que, si estás en la búsqueda de un modelo con gran capacidad, esta Cosori Dual Blaze TwinFry es una de las mejores opciones que vas a encontrar. Da igual si cocinar no es lo tuyo, con ella podrás preparar platos deliciosos sin esfuerzo y ahora puede ser tuya por 100 euros menos.

Esta nueva freidora de aire de Cosori ha llegado para hacernos la vida aún más fácil en la cocina. Cuenta con una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas, lo que deja claro que la mayoría de quienes la han probado están más que satisfechos. Es cierto que no es la opción más económica, ya que su precio recomendado es de 329,99 euros. Sin embargo, ahora puedes aprovechar su actual oferta flash para ahorrar un total de 100 euros y conseguirla a precio mínimo histórico de 209,99 euros en Amazon.

Compra la mejor freidora de aire Cosori por 120 euros menos

Cosori Dual Blaze TwinFry Cosori

La Cosori Dual Blaze TwinFry es una de las freidoras de aire más avanzadas que puedes encontrar a día de hoy, y con ella créeme que no te hará falta tener un horno en casa. Eso sí, debes tener en cuenta que se trata de un modelo de gran tamaño (33,8 x 51,8 x 31,3 cm), por lo que tendrás que hacer hueco en la encimera de tu cocina. A cambio, presume de un diseño muy elegante, con un acabado negro mate metalizado y detalles plateados en algunos bordes. Mientras que la parte superior, que es donde se encuentra el panel de control, es más brillante. Pero de esto último hablaremos más adelante.

Una de sus grandes ventajas de esta airfryer es que su cesta tiene una enormecapacidad de 10 litros. Pero lo que realmente marca la diferencia es su sistema dedoble compartimento con resistencias independientes, ya que este modelo incluye un separador que divide la cubeta en dos secciones de 5 litros cada una, dándonos así la posibilidad de preparar dos platos distintos a la vez sin que los sabores se mezclen o una única ración abundante en un solo uso.

Por otro lado, alcanza una potencia máxima de 2.800 W, lo que nos permite obtener rápidamente a la temperatura deseada y agiliza todo el proceso de cocción. También es capaz de distribuir el calor de forma uniforme en ambos compartimentos y su manejo es muy sencillo gracias a su pantalla LED táctil, desde donde es posible seleccionar entre seis modos predefinidos para freír, asar, hornear, parrillar, deshidratar y leudar. ¿Qué prefieres personalizar el tiempo y la temperatura a tu gusto? No te preocupes, que puedes hacerlo sin problemas para probar nuevas recetas.

Otra característica muy interesante es que podemos controlarla a distancia desde nuestro smartphone a través de la app VeSync, donde además tenemos acceso a un recetario con más de 70 propuestas en español. Y por si no fuese suficiente, incluye unas pinzas de silicona para que podamos darle la vuelta a los alimentos cómodamente y su bandeja no solo es desmontable, sino que tiene un recubrimiento antiadherente para facilitar la limpieza. De todas formas, siempre recomiendo tener papel especial para la freidora de aire, pues así no tendrás que estar lavándola constantemente.

