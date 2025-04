Gran descuento en la Xiaomi Smart Band 9: una pulsera inteligente muy completa con hasta 21 días de autonomía

Si estás buscando un dispositivo que combine lo mejor de un reloj tradicional con las funciones avanzadas de un smartwatch, la Xiaomi Smart Band 9 es ideal para ti. Esta pulsera inteligente no solo muestra la hora, sino que te permite medir tu actividad física, controlar tu salud y ver notificaciones de tu teléfono, entre otras muchas cosas. Todo por un precio sorprendentemente bajo, y más ahora que está rebajada.

Esta pulsera inteligente de Xiaomi es uno de los productos más vendidos de la marca por la gran relación calidad-precio que ofrece. Y a pesar de tener un precio de venta recomendado de 39,99 euros, ahora en MediaMarkt puedes encontrarla con un descuento de 10 euros por tan solo unos 29,99 euros. De todas formas, en el caso de que prefieras una alternativa de compra, Amazon ha igualado la oferta. Así que te recomiendo aprovechar la oportunidad antes de que vuelva a subir de precio.

Compra la pulsera inteligente superventas Xiaomi Smart Band 9 por menos de 30 euros

La Xiaomi Smart Band 9 tiene un pulsera de silicona que mejora su comodidad en nuestra muñeca Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 9 probablemente sea esa pulsera inteligente que no paras de ver en la muñeca de muchas personas, y no me extraña, pues es una gran alternativa a cualquier smartwatch. Lo primero a resaltar es su diseño, ya que tiene un marco de aleación de aluminio que le da un toque más premium con respecto a generaciones anteriores. A esto se le suma una correa de silicona que se puede intercambiar y un peso ultraligero de apenas 15,8 gramos, por lo que la comodidad está garantizada.

Por otro lado, tenemos una pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas con una resolución de 192 x 490 píxeles, tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 1.200 nits, siendo este último punto la gran novedad en el apartado visual. Además, incluye un sensor de luz ambiental que ajusta el nivel de brillo automáticamente y más de 200 esferas para elegir la que más se adapte a nuestro estilo.

Uno de los motivos por los que no tiene demasiado que envidiar a un reloj inteligente es porque también incorpora una gran variedad de sensores para conocer con precisión parámetros como la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre, el sueño y el ciclo menstrual.

Y en lo que respecta a la actividad física, no se limita solo a hacer un seguimiento de pasos y calorías quemadas. Dispone de más de 150 modos de entrenamiento y una resistencia al agua de hasta 5 ATM, la cual nos permite usarla sin problemas bajo la ducha o incluso mientras nadas.

Otro de sus puntos más destacados su apartado de autonomía, donde nos encontramos una batería de 233 mAh que es capaz de brindarnos hasta 21 días de uso con una sola carga. Esto nos da una gran libertad a la hora de hacer viajes, ya que no tenemos que depender de ningún cable continuamente y supera ampliamente a muchos relojes inteligentes del mercado. Y su emparejamiento con nuestro smartphone se realiza mediante Bluetooth 5.4 para así poder recibir notificaciones y llamadas.

