Olvida las cápsulas: esta cafetera muele, prepara y espuma el café como en una cafetería

No hace falta ser barista para apreciar el sabor de un café, basta con haber probado uno realmente bueno. Esa sensación de cuerpo, intensidad y aroma que se nota desde el primer sorbo no debería ser algo reservado solo a las cafeterías. Y no tiene por qué serlo.

Hoy en día hay cafeteras que hacen todo lo necesario para que tú solo tengas que preocuparte elegir tu café en grano favorito y pulsar un botón. La De'Longhi Magnifica S es una de ellas y destaca por encima del resto por ofrecer un excelente equilibrio entre sencillez, calidad y resultado profesional. Y, aunque según la web oficial este modelo tiene un precio recomendado de 520 euros, ahora la podemos comprar rebajada en Amazon, donde se queda a 299 euros.

La De'Longhi Magnifica S es perfecta si no te conformas con cualquier café

Con un simple vistazo ya te das cuenta de que esta cafetera automática tiene un diseño elegante y discreto que consigue gracias a su cuerpo negro mate y a su frontal funcional, que dice mucho pero sin llegar a distraer. Sus 23 centímetros de ancho nos permiten hablar de ella como de una cafetera compacta que podrás encajar sin problema en tu encimera.

Casi es un modelo para sibaritas porque esta cafetera De'Longhi permitirá que te olvides de cápsulas, sobres y cafés preempaquetadas. Esta cafetera trabaja directamente con granos enteros, que muele al instante gracias a su molinillo cónico de acero inoxidable que es, precisamente, uno de sus puntos diferenciadores. Este molinillo permite elegir entre 13 niveles de molienda, desde uno muy fino para cafés intensos hasta uno más grueso si lo que buscas es un café más largo y suave. ¿Lo mejor? Que una vez que encuentres tu combinación favorita, la podrás guardar para que la recuerde y prepararla con pulsar un botón.

La De'Longhi Magnifica S trabaja con el sistema Thermoblock que nos garantiza que el agua siempre se caliente a la temperatura óptima para preparar el café. Además, viene con una boquilla de vapor que te permitirá texturizar la leche a tu gusto. Esto significa que podrás preparar cualquier variedad con leche y conseguir esa capa de espuma propia de las cafeterías.

La gran diferencia entre las cafeteras automáticas y las "normales" es que las automáticas permiten personalizar cada taza de café que prepares. Lo hacen permitiéndote ajustar la cantidad de café y de agua, así como la intensidad. Además, será de una manera muy sencilla gracias a ese panel frontal que mencionábamos antes, con una rueda y distintas opciones para elegir, entre las que se incluye la de preparar dos tazas a la vez, algo que puede ser muy cómodo.

No nos vamos a engañar, otro punto a favor de este tipo de cafeteras es que apenas necesitan mantenimiento. En concreto, esta De'Longhi Magnifica S tiene un programa de enjuague y descalficacación, dos funciones que lleva a cabo con solo pulsar un botón. Y, por otra parte, el grupo infusor es extraíble para que lo puedas lavar debajo del grifo sin necesidad de desmontar media cafetera.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.