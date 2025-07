Olvídate de 'The Bear': este es el drama más real y angustiante que verás entre fogones

Si pensabas que Adolescence era la primera vez que Stephen Graham rodaba en un único plano secuencia, es que no has visto esta película del año 2021, que nos mete en la cocina de un restaurante londinense durante una noche especialmente caótica. Y si estabas convencido de que Jeremy Allen White es la viva imagen de la histeria en la famosa serie The Bear, espérate a ver al actor británico interpretando a un chef al borde del colapso.

La película arrasó en festivales británicos y tiene una nota muy alta tanto en IMDb (7,5/10) y FilmAffinity (6,9/10) como en Rotten Tomatoes. ¿Alguna vez has visto una serie en esta web de reseñas con un 99% de apoyo de los críticos? Porque esta lo tiene, y además se acompaña de un 86% de aceptación del público. Más allá de los números, lo que impacta es lo real que se siente todo: el rodaje completo se hizo en apenas cuatro días, yla versión que ves en pantalla es la tercera y última toma, seleccionada por el director y el equipo como la mejor. Si alguna vez has trabajado en hostelería, te va a remover por dentro; y si no, prepárate para entender lo que significa estar "al límite".

Un servicio, una toma y todo en juego

Nos encontramos en una de las noches más ajetreadas del año en el exclusivo restaurante londinense Jones & Sons, uno de los más famosos de la ciudad, que se prepara para sacar adelante la víspera de Navidad. El jefe de cocina Andy Jones (Stephen Graham) llega tarde y visiblemente estresado, arrastrando problemas que amenazan con desbordarlo, tanto personal como profesionalmente, así que le espera una jornada al límite. El ambiente en la cocina es tenso: el equipo no puede más, la comunicación es caótica y las pequeñas fricciones entre los cocineros y el personal de sala se intensifican a medida que avanza la noche.

La presión aumenta cuando un inspector de sanidad realiza una visita sorpresa y detecta varias irregularidades, lo que pone en jaque la reputación del local. Por si fuera poco, al mismo tiempo, la llegada de una famosa crítica gastronómica y de un antiguo mentor de Andy, ahora convertido en chef estrella, eleva aún más las expectativas y la ansiedad de todos. Todo esto sucede en una misma noche, y los camareros y cocineros también deben lidiar con las habituales exigencias de los clientes, alergias alimentarias, pedidos especiales y errores en la comanda, mientras intentan mantener la compostura y el ritmo frenético del servicio.

En este caluroso fin de semana, no se me ocurre un plan mejor que sudar la gota gorda viendo esta película: 'Boiling Point'. Al tener una duración de solo 1 hora y 35 minutos, puedes verla en cualquier rato libre que tengas hoy mismo, fresquito desde el sofá de tu casa. Para ello, la única condición es que estés suscrito aFilmin.