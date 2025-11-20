OpenAI tiembla ante Google y lanza ChatGPT Codex-Max

Hace unos días el medio especializado Axios preguntó a los principales ejecutivos de IA su opinión sobre el rival que la competencia estadounidense más temía. La respuesta de todos fue unánime:Google. La carrera por ser la inteligencia artificial más eficiente y potente del mercado está creando una ferviente guerra entre las empresas por superarse unas a otras. Google ha hecho su movimiento más reciente a través del lanzamiento de Gemini 3, con una gran mejora de razonamiento y comprensión de matices.

Parece que OpenAI tampoco quiere quedarse atrás, por lo que han decidido lanzar ChatGPT Codex-Max, un nuevo modelo decodificación agentiva de vanguardia disponible ya mismo en Codex. Se basa en una actualización del modelo de razonamiento fundamental de OpenAI, entrenado en tareas agentivas de ingeniería de software, matemáticas, investigación y mucho más. Según señalan, es más rápido, más inteligente y más eficiente en el uso de tokens, la unidad fundamental que los modelos utilizan para procesar información, apuntando a convertirse en un socio de codificación confiable.

GPT-5.1-Codex-Max ha sido diseñado para realizar tareas largas y detalladas. Es el primer modelo de OpenAI entrenado de forma nativa para operar varias ventanas de contexto en un proceso llamado "compactación", procesando millones de tokens en una sola tarea. Las mejoras del modelo en pruebas de rendimiento también se traducen en una mejor experiencia: GPT-5.1-Codex-Max es el primer modelo entrenado para funcionar en entornos Windows.

Muestra mejoras significativas en eficiencia de tokens gracias a un razonamiento más efectivo. En SWE-bench Verified, con un esfuerzo de razonamiento "medio" logra un mejor rendimiento que GPT-5.1-Codex con el mismo esfuerzo, utilizando un 30% menos de tokens de razonamiento. Para tareas que no requieren alta latencia, también han presentado un esfuerzo "Extra Alto" ("xhigh"), que requiere un tiempo mayor de razonamiento para obtener respuestas más precisas.

Una agente de IA más seguro, eficiente y confiable

Se espera que esta mejora en la eficiencia se traduzca en ahorros reales para los desarrolladores. La compactación permite a GPT-5.1-Codex-Max completar tareas que antes fallaban por las limitaciones de la ventana de contexto. En las aplicaciones Codex, el modelo compacta automáticamente su sesión cuando se acerca al límite, liberando una nueva ventana, y repite el proceso hasta completar la tarea.

Pese a no alcanzar aún el nivel de Alta capacidad en Ciberseguridad según su Marco de Preparación, es el modelo de ciberseguridad más avanzado que han implementado hasta la fecha, y las capacidades basadas en agentes están evolucionando rápidamente. Por ello, OpenAI está tomando medidas para prepararse para alcanzar el nivel de Alta capacidad.

GPT-5.1-Codex-Max está disponible en Codex con los planes ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu y Enterprise. Representa un gran avance en la ejecución de tareas de codificación a largo plazo, la gestión de flujos de trabajo complejos y la generación de implementaciones de alta calidad con muchos menos tokens.