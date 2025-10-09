Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en la categoría de cámaras y redes

Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.

Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar y a ahora es la oportunidad de elegir las mejores cámaras y productos de redes, como routers o servidores NAS. Todo esto es gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.

Nominados a mejor cámara del año

Nominados a mejor cámara del año Difoosion

El sector de cámaras está más presente que nunca gracias a un mercado especialmente interesado en la calidad y versatilidad que da una cámara frente a los móviles. Por eso queremos destacar algunas de las cámaras que hemos probado. Estos son los nominados a mejor cámara en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

Panasonic Lumix S5 II

Canon EOS R50V

Nikon Z50 II

Nominados a mejor producto de redes

Nominados a mejor producto de redes Difoosion

Los productos de redes no solo son routers, también y cada vez son más comunes los servidores personales o para pequeñas y medianas empresas, o como se les conoce NAS. Teniendo en cuenta los productos que hemos podido probar, estos son los nominados a mejor producto de redes en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

FRITZ!Mesh Set 4200

Asustor Lockerstor 10 Gen 3 (AS6810T)

Synology DiskStation DS425+

Vota la mejor cámara y producto de redes

Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.

Accede al formulario de votación

Cargando…

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.