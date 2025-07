He probado toda la gama alta de 2025 y este es el móvil que yo compraría en el Prime Day

A lo largo de este año, por mis manos ha pasado toda, o prácticamente toda la gama alta telefónica de 2025. Desde los modelos con mejor relación calidad-precio, a aquellos más prémium cuyos precios ascienden a más de 1500 euros. Ahora, con el Prime Day de Amazon a la vuelta de la esquina, tengo muy claro cuál sería el smartphone que yo compraría. O, que al menos, tendría muy vigilado por si su precio cae en picado durante esta temporada de ofertas.

Y puede que te sorprenda saber que no se trata del modelo más caro. De hecho, tampoco es el más reciente ni el más avanzado. Pero sí es uno de los que ofrece la mejor experiencia de toda la gama alta telefónica.

No es otro que el Pixel 9 Pro de Google, el modelo de referencia de la compañía estadounidense para finales de 2024 y parte de 2025, y que a pesar de llevar en el mercado unos cuantos meses, sigue siendo uno de los productos más recomendables y equilibrados que existen. Voy a contarte por qué.

Un diseño compacto, original y con una pantalla brillante

Parte trasera del Google Pixel 9 Pro Christian Collado Difoosion

En un mercado saturado de móviles que parecen clones unos de otros, que un teléfono tenga personalidad propia es algo que valoro enormemente. Y el Pixel 9 Pro la tiene a raudales. Google ha mantenido su icónico lenguaje de diseño, con esa franja horizontal para las cámaras que lo hace reconocible al instante. Este año, con un acabado en aluminio brillante con bordes rectos y un cristal trasero con un tacto sedoso, la sensación en la mano es exquisita.

Pero lo que más me gusta es su formato. A pesar de apellidarse "Pro", no es un gigante incómodo. Es un móvil que, sin ser pequeño, se siente sorprendentemente compacto y manejable en comparación con los modelos "Max" o "Ultra" de la competencia. Es cómodo de usar, de llevar en el bolsillo, y su ergonomía está muy por encima de la de otros gama alta que he probado este año.

Y luego está la pantalla. Un panel OLED LTPO de 6,3 pulgadas que es una auténtica delicia. No solo por su fluidez, con esos 120 Hz adaptativos que hacen que todo se mueva con una suavidad extrema, sino por su calidad de imagen y su brillo.

Los colores son vivos pero naturales, sin la sobresaturación que a veces vemos en otros paneles, y el nivel de brillo máximo permite usar el teléfono a plena luz del día sin el más mínimo problema. Además, Google ha optado por un panel plano, algo que personalmente agradezco, ya que elimina los toques fantasma y facilita la colocación de protectores de pantalla. Es, en definitiva, una de las mejores pantallas que he visto en 2025.

La mejor experiencia con Android y el soporte más amplio del universo Android

El Google Pixel 9 Pro tiene una pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas Difoosion

Si hay una razón por la que un Pixel siempre estará en lo más alto de mis recomendaciones, es esta: el software. Usar un Pixel 9 Pro es disfrutar de Android tal y como Google lo concibió: una experiencia limpia, rápida, inteligente y sin una sola aplicación basura preinstalada. No hay capas de personalización pesadas ni servicios duplicados. Es, simplemente, Android 16 en su máxima expresión.

Pero la magia no se queda ahí. Lo que de verdad marca la diferencia son las funciones exclusivas de la familia Pixel, esas pequeñas píldoras de inteligencia artificial que te hacen la vida más fácil. Desde un "Call Screening" que filtra las llamadas de spam de forma aún más eficaz, hasta una versión de Gemini integrada hasta en el último rincón del sistema.

Y luego está el soporte. Este es, probablemente, el argumento de compra más racional y potente de todos. Google garantiza siete años de actualizaciones completas: sistema operativo, parches de seguridad y las famosas "Pixel Drops" que van añadiendo nuevas funciones al teléfono cada pocos meses. Comprar un Pixel 9 Pro hoy significa tener un móvil actualizado y seguro hasta bien entrado el año 2031. Ningún otro fabricante en el universo Android ofrece un soporte tan amplio y duradero, lo que convierte a este móvil en una inversión a largo plazo.

Rendimiento solvente y una experiencia fotográfica top

Módulo de cámaras del Pixel 9 Pro Christian Collado Difoosion

Llegamos a los dos apartados donde la gama alta más compite: el rendimiento y las cámaras. Y aquí, el Pixel 9 Pro juega con sus propias reglas.

En cuanto a rendimiento, el corazón del dispositivo es el procesador Tensor G4 diseñado por Google. Y voy a ser claro: no va a ganar ninguna competición de benchmarks contra los chips más potentes de Qualcomm o Apple. No es el móvil que elegiría si mi única prioridad fuera jugar a los títulos más exigentes con los gráficos al máximo. Pero esa no es su intención.

El chip Tensor está optimizado para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y eso se traduce en una experiencia de uso real increíblemente fluida e inteligente. Las aplicaciones abren al instante, la interfaz vuela y las funciones de IA se ejecutan con una rapidez pasmosa. Es la prueba de que los números no siempre lo son todo; lo que importa es la sensación en el día a día, y en eso, el Pixel 9 Pro es sobresaliente.

Y por último, las cámaras. La fotografía ha sido siempre el estandarte de la familia Pixel, y el 9 Pro no es una excepción. No necesita sensores de 200 megapíxeles ni un módulo de cámaras gigantesco para conseguir resultados espectaculares. Su secreto sigue siendo la magia de su software de procesado.

La experiencia es tan sencilla como satisfactoria: apuntas, disparas y obtienes una foto fantástica en prácticamente cualquier situación. El nivel de detalle, el rango dinámico y, sobre todo, la naturalidad de los colores y los tonos de piel son, sencillamente, los mejores del mercado. El modo retrato sigue siendo una referencia, con un recorte del sujeto y un desenfoque del fondo increíblemente realistas. Y lo mejor de todo es la consistencia entre sus tres cámaras (principal, gran angular y teleobjetivo): todas ofrecen la misma ciencia de color y una calidad sobresaliente.

En mi experiencia, después de haber estado usando el Pixel 9 Pro como móvil personal prácticamente desde su lanzamiento, siempre he tenido la sensación de que, si bien no monta los sensores más grandes ni el teleobjetivo más avanzado, su sistema de cámaras sigue siendo uno de los más fiables y consistentes. Y eso, en fotografía móvil, es uno de los mayores halagos que se le pueden hacer al sistema fotográfico de un dispositivo.

En definitiva, el Pixel 9 Pro es un móvil que me enamoró desde el primer día y que, meses después, sigue pareciéndome la compra más inteligente de la gama alta. Es un dispositivo que no busca impresionar con cifras, sino con una experiencia de usuario redonda, equilibrada y, sobre todo, útil. Por su diseño, su pantalla, su software limpio y su cámara excepcional, es el smartphone que yo, personalmente, tendría en el punto de mira durante este Prime Day. Si encuentras una buena oferta, no te lo pienses.