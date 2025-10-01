Pronto podrás pedir cita médica por WhatsApp en la Comunidad de Madrid

Desde principios de 2026 los pacientes de la Comunidad de Madrid (CAM) podrán solicitar, modificar o anular sus citas médicas en Atención Primaria desde WhatsApp. La medida busca agilizar los trámites y reducir las listas de espera.

Además, llegarán otras funcionalidades a la sanidad pública de la región. También se lanzará un nuevo Portal del Paciente Madrid Salud, que permitirá acceder a informes clínicos, consultar el historial de vacunación o descargar radiografías. En paralelo, la Tarjeta Sanitaria Virtual incorporará servicios adicionales, como el cribado neonatal con resultados y notificaciones para las familias.

Así podrás pedir cita en el médico o acceder a tus informes

El proyecto contempla un uso sencillo de WhatsApp para que cualquier persona pueda pedir una cita sin complicaciones. Bastará con enviar un mensaje al sistema automatizado y, mediante respuestas guiadas, confirmar día y hora. Este mensaje podrá ser de texto, pero también de voz, algo pensado para personas con dificultades con la escritura o el manejo del teléfono, como ancianos.

Este nuevo servicio convivirá con la aplicación Cita Sanitaria, que seguirá funcionando en paralelo. La idea no es sustituir herramientas, sino ofrecer más opciones al paciente para que escoja la vía que le resulte más cómoda.

Por otro lado, desde el Portal del Paciente, una nueva web oficial de la CAM, el paciente podrá descargar informes o pruebas diagnósticas, consultar su historial de vacunación o acceder a distinta información médica clave.

Otra de las novedades es la integración de un servicio de cribado neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual. Gracias a este sistema, los resultados de informes, como la prueba del talón o la detección de cardiopatías congénitas, estarán disponibles para las familias de forma rápida y segura, con notificaciones directas en el dispositivo móvil.