Raquel Gutiérrez, Marketing Manager de LG Electronics: "La tecnología nace para hacernos la vida más fácil"

La presentación en España de los nuevos televisores OLED de LG nos dejó varias sorpresas. Al margen de la peculiar primera televisión transparente de la historia con panel OLED, un artículo de lujo valorado en 50.000 euros, el evento se enfocó en los nuevos televisores G5 y C5 que destacan por ofrecer el "único blanco puro", una IA que busca ser verdaderamente útil en el día a día y un brillo hasta un 220% más potente.

En ese mismo evento pudimos entrevistar a Raquel Gutiérrez, Marketing Manager de LG Electronics. No solo nos desveló por qué esta generación de televisores se ve mejor que nunca o cómo la IA se integrará para que cualquier usuario le saque partida y no sea un añadido más, sino también las claves de la marca surcorena para seguir liderando un mercado español cada vez más competitivo.

Qué ofrecen los nuevos televisores LG

Gutiérrez fue la encargada de presentar la nueva gama a la prensa española Pablo Hernando

No existe una pregunta más obvia para comenzar: ¿Cuáles son los avances clave de esta generación de televisores OLED respecto a la anterior? Nos interesa saber los beneficios por los cuales un potencial cliente podría optar por un televisor de esta generación, en vez de uno de la pasada, más barato.

El "único blanco puro"

"Esta generación se compone, básicamente, de un cuarto subpíxel blanco, que es lo que el panel RGBW sea diferenciador con respecto a otros paneles OLED que se comercializan en el mercado" comienza nuestra entrevistada.

El cuarto subpíxel blanco prometer ser un cambio clave Pablo Hernando

Mediante él, nos detalla que, "no solo podemos disfrutar del único negro puro" sino también del "único blanco puro". "Ese cuarto subpíxel complementa esa experiencia diferente de estar adentrándonos en un mundo completamente distinto en cuanto al disfrute del negro y en cuanto al disfrute del blanco" explica.

Esto es algo que en lo que LG hizo hincapié durante la propia presentación. En ella recalcaron que el negro puro resulta clave para disfrutar al máximo una película, serie o contenido, pero que durante años se ha ignorado el blanco puro.

Precisamente por ello, en LG contrataron como prescriptor a Juan Antonio Bayona. El cineasta sabe de blancos, porque en su obra más reciente, la oscarizada 'La sociedad de la nieve', el blanco resulta clave para narrar la historia de los pasajeros del avión que sobrevivió en las heladas montañas de Los Andes. Por su conocimiento y por saber de la importancia de este color, la firma incorporó al director a su equipo para trabajar en la incorporación del cuarto píxel blanco, que es la novedad más destacada.

"Hasta un 220% más de brillo"

En LG confían en que el blanco puro sea un factor clave, como en su momento lo fue el negro puro. No obstante, no es la única novedad que incorpora esta nueva generación OLED.

"Luego podemos añadirle el extra de brillo" comenta la responsable de la firma. "Por ejemplo, la gama OLED G5 de este año alcanza hasta un220% más de brillo gracias a su tecnología Brightness Booster Max" explica.

"Sin un procesador potente, nada de lo que ocurre alrededor del televisor tiene sentido"

Otro apartado que también mejora son los procesadores. "Cada año damos un pasito más en materia de ofrecer procesadores cada vez más potentes, más rápidos. Este año es hasta 6,7 veces más potente el procesador que incluye la gama OLED del 2025 frente a la gama del 2024" detalla Gutiérrez.

"Esto se traduce en un rendimiento mucho más excepcional, en una experiencia mucho más extraordinaria porque, al final, es el cerebro pensante del televisor y sin un procesador potente nada de lo que ocurre alrededor del televisor tiene sentido" añade.

"Un sistema operativo más inteligente, más potente, más personalizado, más seguro"

"Además, tenemos un sistema operativo que es, todavía, más inteligente, más potente, más personalizado, más seguro" apuntilla, haciendo referencia a WebOS 25, la última versión del sistema operativo de los televisores.

Una de las claves de LG es que su sistema operativo se irá renovando año tras año durante los próximos 5 años. La marca afirma que esta renovación está valorada en 150 euros.

"La tecnología nace para hacernos la vida más fácil"

Las anteriores novedades pueden cambiar el juego en el terreno de televisores LG; sin embargo, sobre este último apartado, el sistema operativo, nos parece clave su nueva inteligencia artificial. Esta resulta capaz tanto de ayudar a los usuarios a subsanar los errores de configuración, como de indicarles cómo ir a Alicante, tal y como se reveló en la presentación oficial.

Es algo que puede sonar raro, por ello le preguntamos a nuestra entrevistada que mejor nos explique cuál será el papel de la IA en la nueva generación y cómo se le puede sacar partido.

"Tenemos muy presente que la tecnología nace para hacernos la vida más fácil" comienza. "La IA aprende de nuestros gustos y nos ofrece contenidos recomendados en base a lo que solemos consumir, nuestros contenidos de entretenimiento habituales o favoritos. Nos permite organizar el contenido según nuestras costumbres, crear diferentes perfiles y recoocer la voz en cada uno de ellos" detalla acerca de sus posibilidades de uso.

Otra de las ventajas es poder solucionar los típicos errores de poca luz o formatos sin tener que navegar por los ajustes. "Admite comandos de voz que activan ajustes inteligentes de imagen y sonido" comenta. "Oye, veo la pantalla de repente más oscura y no sé lo que he tocado" Lanzas esa pregunta al televisor y él te responde con una solución" pone de ejemplo.

Podemos decirle a la IA que solucione errores básicos Pablo Hernando

"Además, podemos interactuar con el asistente virtual, con el chatbot" añade. Esto es gracias a Copilot, la IA de Microsoft que está integrada "Permite hacer preguntas como si estuviéramos usando el móvil: "Oye, ¿cómo irme a Alicante?" El propio televisor te responde" indica, para darnos a entender como esta IA es mucho más que un asistente para el contenido y los ajustes.

"Y todo ello sin perder la facilidad de uso. Porque al final tenemos Magic Remote, con el puntero inalámbrico, que asegura una navegación muy sencilla e intuitiva" añade.

En cuanto a la seguridad, realza que "el sistema operativo es más seguro que nunca" y que sus innovaciones en ciberseguridad les posibilitan "proteger la privacidad de los datos de los usuarios".

"Es como si estrenara una Smart TV nueva cada año"

LG siempre saca a relucir su sistema operativo, WebOS, que suele estar entre los más populares del mercado. Por ello, le preguntamos a Gutiérrez si nos puede cómo LG puede seguir mejorándolo.

"El sistema operativo no para de evolucionar" nos indica, además de destacar que es "fácil de usar y sencillo".

WebOS promete renovarse durante 5 años. Por ello, al preguntarle sobre las mejoras en el ecosistema de software, nos indica que "lo realmente diferenciador es que el consumidor que compre un televisor LG hoy se va a beneficiar de renovaciones completas, íntegras y gratuitas del sistema operativo. De tal forma que es como si estrenara una Smart TV nueva cada año".

"Esta es la clave: renovación, no solo actualización" comenta nuestra entrevistada, dejando claro que los cambios no quieren ser versiones que corrijan pequeños fallos o cambien colores. "Somos el primer sistema operativo que se renueva de forma completa e íntegra. Es como si quitaramos una versión y pusiéramos la del año siguiente, con todo lo que ello implica" añade.

"LG es innovación"

Ya apenas queda nada que exprimir respecto al rendimiento de los televisores, por ello cambiamos de tercio para hablar del rendimiento de LG, pero de su rendimiento en el mercado. Queremos saber por qué es uno de los líderes de ventas en España, y si hay una receta mantenerse en esos puestos, concretamente en 2º posición, detrás de Samsung, su gran rival.

"El éxito está en aprender, en conocer más a nuestros consumidores y en seguir teniendo como valor intrínseco dentro de nuestro ADN la innovación tecnológica" responde. "Si preguntas a la gente qué es LG, te dirán que LG es innovación" concreta.

Un ejemplo vale más que 1.000 palabras y por ello señala a los propios televisores OLED de LG, no solo esta generación, sino también de las pasadas: "Cuando echamos la vista atrás y vemos lo que hemos conseguido —como los hitos, como el primer OLED curvo, el enrollable, el flexible, la gama lifestyle— vemos como hemos ido construyendo un legado de innovación".

"Todo lo que hacemos, lo hacemos con el objetivo de facilitarle la vida al cliente" apostilla. Es algo que parece estar muy relacionado con la nueva IA de la que hemos hablado anteriormente.

"Nos salimos de la guerra de precios"

Sin embargo, el mercado cada vez está más saturado de competidores. "En lo que seguimos trabajando día tras día con mucho esfuerzo es en la diferenciación, aportando un extra de valor al consumidor, un extra de calidad" responde cuando le preguntamos acerca de cómo es competir en un mercado donde no paran de llegar uno tras otro nuevos rivales.

Eso sí, nos deja claro que LG no va a competir por ofrecer el televisor más barato: "Nos salimos de la guerra de precios, ahí nosotros no competimos, evidentemente no queremos competir. No es nuestra guerra".

Si bien es cierto que LG dispone de televisores, adaptados a uno u otro escalón del mercado, buscan centrarse en la competencia de prestaciones y no la económica. "Nuestros productos están pensados para adaptarse a los gustos del usuario y ofrecerle algo más que un precio atractivo" indica.

"Hay otros dos pilares clave en nuestra propuesta"

El valor añadido es una clave de LG, según indica, pero también recalca que "hay otros dos pilares clave en su propuesta".

Concretamente, habla de "la innovación, como el televisor OLED transparente e inalámbrico, que es el primero del mundo y el único actualmente del mercado" y "la sostenibilidad, que forma parte del ADN de la compañía".

"Lo normal es querer también un servicio premium"

A ello se une "un registro de garantía de hasta cinco años, en el mejor de los casos, lo que demuestra la confianza que tenemos en nuestros productos y en lo que somos capaces de ofrecer" según indica acerca del servicio técnico.

En palabras de Raquel Gutiérrez se trata de un servicio técnico con "un equipo que trabaja desde España, con un conocimiento profundo del mercado y del consumidor español, porque, si compras un televisor de gama alta, lo normal es querer también un servicio premium que lo respalde".