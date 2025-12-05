Los Samsung Galaxy Buds4 y Buds4 Pro se quedan sin secretos: filtrada la capacidad de las baterías de ambos auriculares

A lo largo de esta semana no nos paran de llegar rumores acerca de los nuevos Samsung Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, unos nuevos auriculares inalámbricos que deberían llegar al mercado a principios de año junto a los futuros flagships del gigante surcoreano, los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

Así, tras conocer el diseño al completo de ambas variantes y saber que contarán con una función de traducción en tiempo real mejorada que será más avanzada que la de los AirPods de Apple, ahora una nueva filtración ha dejado al descubierto la capacidad de las baterías de ambos auriculares y ya te podemos adelantar que no todo son buenas noticias.

Así serán las baterías de los Samsung Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro

Los chicos del medio Android Authority le siguen sacando "chicha" al firmware filtrado de One UI 8.5, ya que han descubierto unas líneas de código que revelan la capacidad de las baterías de la cuarta generación de auriculares bluetooth de Samsung, los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro.

Según esta filtración, cada uno de los auriculares de los Galaxy Buds4 estará equipado con una batería de 42 mAh, mientras que los auriculares de los Galaxy Buds4 Pro montarán una batería de mayor capacidad, en concreto 57 mAh.

Si estos datos son ciertos, los Galaxy Buds4 tendrán una batería más pequeña que sus predecesores, puesto que los Galaxy Buds3 montan una batería 48 mAh, mientras que los Galaxy Buds4 Pro aumentarán la capacidad de sus baterías porque el modelo anterior equipaba una batería en cada auricular de 53 mAh.

De todos modos, hasta que no los probemos, no vamos a poder saber si realmente este cambio de capacidad marca una diferencia en la duración real de la batería, ya que la autonomía de unos auriculares depende también de la eficiencia de la batería del DAC, de los controladores, de los chips de conectividad y de otros componentes electrónicos integrados en los mismos.