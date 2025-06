Hace años que las empresas vieron en la robótica una rama de desarrollo tecnológico con la que agilizar tareas y reducir costes a nivel laboral. Se ha visto en la automatización y en el impulso de la inteligencia artificial una vía por la que avanzar hacia un futuro que se dibujaba de forma recurrente en la ciencia ficción y que cada vez está más cercano.

De hecho, en Europa existe el ejemplo de la compañía noruega 1X, que cuenta con tener en el mercado antes de finalizar el año los primeros ejemplares de su modelo de robot Neo Gamma, orientado a ayudar en las tareas domésticas. Entre las empresas más punteras y vanguardistas, Tesla también tiene muy cerca su robot Optimus tras cuatro años de desarrollo y pese a haber perdido recientemente al líder del proyecto.

Respuesta inquietante del robot Sophia

Pero lo cierto es que los robots humanoides hace muchos años que hicieron su primera aparición en escena, si bien no fue todo lo tranquilizadora que la industria necesitaba. Sophia, que así se llamaba el ejemplar presentado por Hanson Robotics en el festival SXSW celebrado en Austin, Texas, hizo una confesión que puso los pelos de punta a los allí presentes: su objetivo era destruir a los humanos.

Las imágenes de aquella puesta de largo del robot humanoide Sophia impactan aún 9 años después. La cadena de televisión estadounidense CNBC acudió a la presentación y pudo interactuar con Sophia para el espacio de la cadena “El Pulso”. Fue precisamente el pulso lo que se le paralizó a su audiencia cuando escucharon a la figura femenina responder a una pregunta de David Hanson, director ejecutivo de Hanson Robotics, “¿Quieres destruir a los humanos?” con un conciso: “ok, destruiré a los humanos”.

Por supuesto no era la respuesta esperada por su creador ni por los espectadores en su domicilio. De hecho, el propio David Hanson, como se puede ver en el vídeo, responde con una sonrisa nerviosa y diciendo “no, retiro la pregunta, no destruyas a los humanos”. Pero la respuesta de Sophia quedó grabada y no se puede decir que invite a la tranquilidad.

La idea principal de Hanson Robotics era la de obtener un humanoide interesado en cuestiones tecnológicas y destinado a ayudar en medicina, terapia, educación y servicios de atención al cliente. Mismos objetivos que parecen vigentes hoy en día en la industria, aunque las aplicaciones reales todavía están en el aire y se teme su impacto en la industria armamentística.

Lo cierto es que, si la industria de la robótica quiere tener opciones de éxito, antes deberá perfeccionar al máximo sus productos y en la medida de lo posible evitar que, en su primera intervención pública, haya ninguna manifestación que establezca la más mínima amenaza sobre la humanidad.