Todos los actores que quedan descartados como el nuevo James Bond ahora que sabemos qué busca Villeneuve

Ya ha pasado casi un lustro desde que Daniel Craig se despidiera del que ha sido con mucho el papel de su vida, aunque como el detective Benoit Blanc tampoco le está yendo nada mal en la saga Puñales por la espalda. Sin embargo, Bond es mucho James Bond, y por eso la elección de un nuevo 007 está siendo tan meditada como seguida por todos los aficionados a la obra de Ian Fleming.

Como es natural y dado el silencio tanto de Eon Productions entonces como de Amazon MGM ahora, con el gigante americano como último responsable de las decisiones creativas en torno al personaje en el celuloide, los usuarios se han lanzado a especular sobre quién sería el reemplazo, pero ahora que se han acotado los requisitos podemos descartar unos cuantos nombres.

Como adelanta Deadline aludiendo a fuentes internas y cercanas al estudio, el director Denis Villeneuve y su equipo buscan un actor británico de entre 25 y 35 años en el momento del rodaje, como ya sabíamos, pero además tendrá que dar vida a un Bond que sea "un instrumento contundente", como describía Ian Fleming: letal, efectivo, y con una presencia física que notemos de inmediato.

Quedan fuera automáticamente

Por lo tanto, podemos tachar de la lista a muchos de los nombres que han circulado en rumores y apuestas durante los últimos meses y que, o bien no habían nacido en ninguna de las islas que dan forma a Britania, o bien sobrepasarán la franja de edad límite cuando comience la filmación; por no hablar de que se busca a un intérprete, varón eso sí, poco conocido o con una carrera limitada en Hollywood.

Así las cosas, entre los que ya podemos descartar que más han sonado en redes se encuentran Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill, Richard Madden, Sam Heughan, James Norton, Tom Hiddleston o Damien Lewis, todos ellos británicos pero demasiado mayores para encarnar al nuevo agente del MI6. Aaron Taylor-Johnson y Jack Lowden, con 37 años en 2027, estarían en la frontera.

Y por supuesto quedan fuera Jacob Elordi, Austin Butler, Timothée Chalamet, Glen Powell o Theo James, entre muchos otros, por la sencilla razón de no ser británicos, una máxima que sí respetará el nuevo film.

Por dónde podría ir la historia

Villeneuve y el guionista Steven Knight (Peaky Blinders) planean inspirarse en las primeras novelas de Fleming para recuperar la esencia del Bond original: un hombre británico, joven, físicamente imponente y capaz de manejar tanto la acción como el drama. Asimismo se especula ya con la posibilidad de que la próxima cinta de Bond explore los orígenes del espía más famoso del mundo como comandante de la Marina Real antes de unirse al MI6.