Spotify no funciona: la plataforma de streaming sufre una caída en España

En esta tarde previa a lo que serán, para muchos, las vacaciones de Semana Santa, y lo que debería ser un momento tranquilo para disfrutar de la música se ha convertido en una fuente de frustración para muchos. Usuarios de Spotify en toda España están reportando problemas para acceder al servicio de streaming musical más popular del mundo.

Los fallos parecen ser generalizados y afectan a distintas partes de la plataforma. Hay quienes no pueden iniciar sesión, otros a los que la música no les carga o se corta constantemente, búsquedas que no arrojan resultados o, directamente, la aplicación (tanto móvil como de escritorio o web) no responde como debería.

Como suele ocurrir en estos casos, la red social X (antes Twitter) se ha llenado rápidamente de mensajes de usuarios preguntando si el servicio está caído, compartiendo capturas de los errores y utilizando hashtags como #SpotifyDown. "¿Soy yo o Spotify no funciona?", "No me carga ninguna canción en Spotify", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Plataformas especializadas en monitorizar el estado de servicios online, como DownDetector, también reflejan un pico muy significativo de reportes de incidencias relacionados con Spotify en España desde hace aproximadamente una hora, confirmando que no se trata de un problema aislado en tu conexión o dispositivo.

Por su parte, Spotify ha emitido un comunicado tranquilizador: explica que están al tanto de la caída y ya trabajan en una solución, además de confirmar que no se trata de un hackeo ni ataque de ningún tipo. De momento, eso sí, no dan una estimación de cuándo podría solucionarse.

Así que, si estás sufriendo estos problemas, la única solución por ahora es tener paciencia. Todo apunta a una caída generalizada del servicio en nuestro país y otras partes del mundo. Estaremos atentos a cualquier novedad por parte de Spotify y actualizaremos en cuanto se sepa algo más o el servicio vuelva a la normalidad. Mientras tanto, toca tirar de radio tradicional o buscar alternativas.

Actualización: Spotify vuelve a funcionar

Alrededor de una hora y media después de los primeros avisos, Spotify ha vuelto a funcionar. El servicio ha recuperado la normalidad, y los usuarios ya pueden volver a utilizar la plataforma para escuchar música y pódcasts.