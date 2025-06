¿Sueles tener muchos chats de WhatsApp sin leer? Esta nueva función de IA va a salvarte

Si eres de los que al abrir WhatsApp se encuentran con una montaña de mensajes sin leer en chats individuales o, peor aún, en grupos de decenas de miembros, sabes lo que es el miedo a perderte algo importante. Esa sensación de "¿por dónde empiezo?" o "no tengo tiempo para leer todo esto" es muy común. Pues bien, WhatsApp ha escuchado nuestras plegarias y está empezando a desplegar una nueva función impulsada por inteligencia artificial que promete ser la solución definitiva a este problema.

El "resumen inteligente" de mensajes llega a WhatsApp gracias a Meta AI, primero en beta

La gran novedad, que ya está llegando a algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp y se extenderá a más usuarios en las próximas semanas, es la capacidad de resumir mensajes en chats y grupos utilizando la IA. De este modo, si abres un chat con cien mensajes sin leer, con un solo toque, WhatsApp te generará un resumen conciso y al grano de lo más importante. Esto te permitirá ponerte al día en cuestión de segundos, sin tener que bucear por toda la conversación.

Como es lógico, un aspecto crucial de esta función es la privacidad. Sabemos que la IA generativa procesa datos, y cuando hablamos de conversaciones privadas, la alarma salta. WhatsApp ha sido extremadamente cuidadoso en este aspecto. La generación de estos resúmenes se realiza utilizando Meta AI, pero el procesamiento se lleva a cabo de forma completamente segura a través de un sistema llamado "Private Processing".

Esto significa, y es importante recalcarlo, que el contenido de tus mensajes nunca sale del entorno protegido de tu dispositivo. Ni WhatsApp, ni Meta, ni nadie externo a tu teléfono puede acceder o leer los datos que se están procesando para crear el resumen. Tus peticiones son anónimas y no se pueden vincular a tu identidad.

Resúmenes de mensajes sin leer en WhatsApp WABetaInfo

La función, una vez disponible para todos, será totalmente opcional. Si no quieres usarla, simplemente no pulses el botón que te permite generar el resumen, o bien desactívala en los ajustes de la app, dentro de la sección "Private Processing". Además, en chats donde tengas activada la "Privacidad de Chat Avanzada", esta función de resumen estará desactivada por defecto para respetar tu elección de no usar ninguna función de IA en esas conversaciones.

Esta capacidad de resumir mensajes parece ser solo la primera de una serie de funciones impulsadas por "Private Processing". Hay indicios de que una futura función de "Ayuda para escribir" también podría llegar próximamente, permitiendo mejorar tus mensajes antes de enviarlos, ajustando el tono o refinando la frase. Sin duda, WhatsApp está apostando fuerte por la IA, y aunque no todo el mundo está de acuerdo con ello, al menos la compañía parece haberse marcado el objetivo de ser tan respetuosa con la privacidad como sea posible.