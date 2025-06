Un tercio de España se va a quedar completamente a oscuras durante unos minutos: no es un apagón, es el evento más importante del siglo

En España tendremos el privilegio de ver un eclipse solar total, como el que sucedió recientemente en Estados Unidos. Eso sí, será dentro de un año: el 12 de agosto de 2026. Ese día, sobre las 20:30 de la tarde en España, la Luna se interpondrá entre nuestro planeta y la estrella, por lo que presenciaremos un espectacular eclipse total que podrá verse en una gran parte del país. Solo podrá observarse en España, al margen de Islandia y Siberia, donde también será visible, aunque durante menos tiempo.

Hablamos de un evento especial, ya que será el primer eclipse total en la Península Ibérica desde 1912, ya que hubo otro en 1959, pero solo en Canarias. Es decir, el día se convertirá en noche durante poco más de un minuto. Eso sí, este eclipse total será visible en gran parte de España, pero no en toda. Precisamente por eso, a continuación te diremos dónde y cómo verlo, por supuesto, con su correspondiente protección.

El 12 de agosto de 2026, justo antes del atardecer, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, cubriendo totalmente la luz solar. En las zonas localizadas dentro de la "franja de la totalidad", el cielo se oscurecerá por completo durante 1 o 2 minutos. Básicamente, caerá la noche de repente y volverá el día de golpe.