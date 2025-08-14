¿Tienes un Apple TV 4K? La app de Netflix está a punto de cambiar por completo

Netflix sigue siendo uno de los servicios de streaming más populares del mundo, y ahora su renovada interfaz —a la que la compañía ha llamado “un gran salto hacia adelante”— ha aterrizado oficialmente en uno de los ecosistemas más usados: el Apple TV. Un cambio que ya se había estrenado en otras plataformas, pero que ahora llega a tvOS.

Esta actualización rediseña por completo la pantalla de inicio e introduce sonidos al navegar por el contenido, una novedad que busca dar una experiencia más inmersiva y moderna. Sin embargo, no todo el mundo está convencido, ya que rompe con el diseño clásico de filas horizontales al que los usuarios estaban acostumbrados desde hace años.

Una interfaz más visual y con barra superior

La nueva interfaz de Netflix en Apple TV arranca con una barra superior rectangular que va rotando entre contenidos destacados, como estrenos o recomendaciones. Debajo, se mantienen las filas clásicas, incluido el apartado “Seguir viendo”, que sigue siendo uno de los más importantes para retomar series y películas.

Nueva interfaz de la app Netflix Difoosion

Inspirándose en otros servicios como Amazon Prime Video, ahora la barra superior cuenta con accesos directos a búsqueda, Inicio, Series, Películas, Géneros y “Mi Netflix”. Esta última sección agrupa la lista personal, los contenidos en progreso y las sugerencias personalizadas según los hábitos de cada suscriptor.

La interfaz de Netflix ha cambiado por completo en tvOS Difoosion

Pese a este cambio, la llegada de la nueva interfaz a Apple TV no trae funciones exclusivas para tvOS y puede que no adopte el nuevo diseño que hemos visto en iOS 26. Netflix mantiene su postura de no integrarse como canal dentro de la app Apple TV, algo que muchos usuarios llevan años reclamando sin éxito, y que tuvo un breve intento de implementación a principios de 2025, pero que se retiró alegando que fue un bug.

En lo visual, el rediseño apuesta por imágenes más grandes y animaciones más dinámicas, con la intención de hacer que el contenido destaque más. Sin embargo, este cambio también introduce sonidos al desplazarse o seleccionar contenido, que no pueden desactivarse ni siquiera desde los ajustes de tvOS, ya que la app de Netflix ignora esa configuración.

La compañía defiende que esta nueva experiencia mejora la navegación y hace más fácil descubrir series y películas. Aunque la acogida es variada, Netflix parece decidida a seguir desplegando esta interfaz a todos los dispositivos compatibles, convencida de que, con el tiempo, los usuarios acabarán adaptándose al nuevo diseño.