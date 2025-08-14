¿TikTok no funciona? Algunos usuarios reportan problemas con la red social en España

TikTok no parece haber comenzado con buen pie este jueves. La red social china parece estar atravesando problemas que impiden a los usuarios usar la app con normalidad desde hace algunos minutos.

Plataformas como DownDetector, que registran las "caídas" de las principales plataformas y servicios, se han inundado de quejas por parte de usuarios de diferentes partes del mundo, que indican que no pueden cargar nuevo contenido en el feed, ni tampoco subir el suyo propio.

Si no puedes usar TikTok desde hace unos minutos, no estás solo

De momento, se desconoce el alcance dela caída, pero todo parece indicar que España es uno de los países afectados, si bien una buena parte de los usuarios del servicio pueden seguir usándolo con normalidad.

Por tanto, parece que no se trata de un fallo generalizado, sino que es más bien un error puntual que parece afectar a un número determinado de usuarios. Aquellos que no pueden usar la red social, reportan estar viendo un aviso en el que se especifica que "No hay conexión a Internet", a pesar de que otras aplicaciones funcionan con normalidad.

Lo más probable es que el problema acabe siendo solucionado en pocos minutos, y que en breve los usuarios puedan volver a ver y subir contenido con normalidad.

Noticia en desarrollo. Actualiza la página para leer las últimas novedades.